44 هزار واحد خون در آذربایجان غربی اهدا شده است

امیر اولیایی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، با بیان اینکه این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8.6 درصد افزایش یافته است، افزود: هم اکنون آذربایجان غربی به لحاظ خون دهی رتبه چهارم کشوری و به لحاظ کیفیت در خون گیری و تبدیل به فرآورده های خونی رتبه برتر کشوری را دارد.

وی با اشاره به اینکه افزایش 11 درصدی اهدای خون یکی از اهداف اصلی این سازمان در سالجاری است، بیان داشت: متاسفانه با توجه به شیوع آنفلوانزا و ماجرای سازمان انتقال خون یزد مردم نسبت به خون دهی بدبین و نگران شده اند ولی با این وجود امیدواریم تا پایان امسال به هدف گذاری مورد نظر برسیم.

رئیس سازمان انتقال خون آذربایجان غربی گروههای خونی منفی را یکی از مهمترین مشکلات سازمان در تامین خون مورد نیاز بیماران عنوان و خاطر نشان کرد: هم اکنون نایاب ترین خون، خونی است که در لحظه نیاز در دسترس نداشته باشیم.

به گفته اولیایی در حال حاضر اهدای خون در آذربایجان غربی 100 درصد داوطلبانه است و نیازی به اهدای خون جایگزین در هنگام نیاز بیماران وجود ندارد.

وی با بیان اینکه 53 درصد اهدا کنندگان را افراد باسابقه، 5/32 درصد را افراد مستمر و 5/14 درصد را افراد بار اول تشکیل داده‌اند، اظهار داشت: گروه سنی 21 تا 25 سال و 26 تا 30 سال به ترتیب در مقام های اول و دوم اهدا کنندگان خون در آذربایجان غربی قرار دارند.

28 تخت جدید خونگیری در آذربایجان غربی فعال می شود

رئیس سازمان انتقال خون آذربایجان غربی با اشاره به افزایش تعداد پایگاهها و مراکز خونگیری در استان گفت: تا پایان سال جاری 28 تخت جدید خونگیری به 50 تخت فعال اضافه خواهد شد.

اولیایی با تاکید بر اینکه در راستای حیاتی بودن خون و فرآورده های خونی در سلامتی جامعه باید پایگاههای انتقال خون به وسایل پزشکی و تجهیزات مدرن مطابق با استانداردها مجهز شوند، گفت: متاسفانه در سالهای اخیربا وجود اینکه اعتبارات خوبی به این منظور به آذربایجان غربی اختصاص یافته است ولی برای تجهیز پایگاهها کافی نبوده و نیازمند تخصیص اعتبارات ویژه هستیم.