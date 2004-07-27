دست هايي مي خواهند مردم را از صحنه خارج كنند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر دكتر احمدي نژاد طي سخناني در مراسم افتتاح 20 پروژه عمراني منطقه يك تهران در محل پارك جديد الاحداث گلريزان، افزود : اداره يك شهر 5/7 ميليون نفري و يا كشور بدون حضور و مشاركت همه جانبه آحاد مردم امكان پذير نيست و تمام شهروندان بعنوان عضوي از يك خانواده بزرگ نسبت به مسايل و توسعه و پيشرفت شهر حساس بوده و مشاركت داشته باشند.

وي با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري مبني بر اينكه "مردم سهامداراين كشور هستند" اظهار داشت: نظام اسلامي تنها نظام در دنيا است كه بدون حضور و مشاركت مستمر مردمي امكان ادامه حيات ندارد ، در نتيجه با نظام ها و كشورهايي كه مردم را فقط براي راي دادن مي خواهند فرق مي كنيم.

به گفته شهردار تهران عده اي بدنبال دور كردن مردم از صحنه هاي تصميم گيري كشورهستند و اگر اين شان و جايگاه مردمي تضعيف شود هزاران سازمان مانند شهرداري و... قادر به برداشتن قدمي موثر در شهر نيست.

وي اضافه كرد: بايد به نقطه اي برسيم كه يكبار ديگرمانند سالهاي اول انقلاب محله به محله شهر تهران توسط شوراها و مردم اداره شود و مانند آن سال ها دوباره دادگستري ها ، ادارات و غيره حجم كاري شان كاهش يافته و در خود محلات مسايل رفع شود.

احمدي نژاد در ادامه بازكردن راه براي دخالت بيشتر مردم در امور شهر يا كشور را از وظايف مسئولان جامعه دانست.

وي در بخش ديگري از سخنان خود به بهره برداري هزار و 200 پروژه عمراني منطقه اي تا پايان سال جاري اشاره و تصريح كرد: در سال جاري به جز بوستان گلريزان شش پارك، هر كدام با وسعت بيش از 26 هكتار در تهران به بهره برداري مي رسد.