نمایشگاه کتاب ادارات و مدارس استان تهران برگزار می شود

کارشناس مسئول فرهنگی هنری سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر فوق از نواختن زنگ کتاب و کتابخوانی روز پنج شنبه به صورت هماهنگ در کلیه مدارس استان، تشکیل ستاد منطقه ای و آموزشگاهی و برگزاری مسابقه اینترنتی کتابخوانی ویژه همکاران و دانش آموزان خبر داد.

سیدهادی حسینی از برگزاری جشن کتاب و اهدای کتاب به کتابخانه مدرسه با شعار " با اهدا یک جلد کتاب در تجهیز مدرسه سهیم باشیم" به عنوان برنامه های هفته کتاب نام برد.

وی برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری در قالب نقاشی، طراحی، کاریکاتور، نمایش صحنه ای و مقاله نویسی و نیز اجرای نمایش پانتومیم را از دیگر برنامه های سازمان در مدارس ذکر کرد.

حسینی اظهارداشت: برنامه ریزی لازم جهت بازدید دانش آموزان از کتابخانه های عمومی شهر، تجلیل از دانش آموزان برتر کتابخوان مدارس و کتابداران فعال، امکان سنجی از کتابخانه های مدارس و همچنین برنامه ریزی جهت تشکیل کتابخانه های کلاسی در آموزشگاههای ابتدایی صورت گرفته و در این هفته انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: دعوت ازنویسندگان و پیشکسوتان کتاب و کتابخانه درمدارس، معرفی کتابهای مناسب درطول هفته کتاب در مراسم آغازین، برگزاری جلسات پرسش و پاسخ و هم اندیشی علمی با محوریت کتاب و کتابخوانی با حضورکارشناسان از دیگر برنامه های مربوطه است.