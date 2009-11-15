شاتل آتلانتیس فردا پرتاب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان ناسا شاتل آتلانتیس را برای اجرای ماموریت انتقال تجهیزاتش به ایستگاه فضایی بین المللی آماده اعلام کرده است و این شاتل در صورت مناسب بودن شرایط جوی روز دوشنبه 16 نوامبر 2009 زمین را به مقصد این ایستگاه ترک خواهد کرد.

آتلانتیس ساعت 2:28 دقیقه روز دوشنبه از سکوی پرتاب 39A در پایگاه فضایی کندی در فلوریدا به همراه 6 فضانورد و دو بسته بزرگ از قطعات یدکی ایستگاه به مدار پرتاب خواهد شد شرایط آب و هوایی برای روز دوشنبه مساعد به نظر می رسد و بر این اساس احتمال پرواز آتلانتیس در روز دوشنبه بسیار زیاد است.

تیم مدیریت این ماموریت در ناسا از روز جمعه شمارش معکوس برای پرواز را آغاز کرده و تمامی شواهد حاکی از این است که شاتل آتلانتیس متفاوت از شاتلهای دیگر در ماموریتهای پیشین، طبق برنامه ارائه شده و بدون تاخیر به مدار پرتاب خواهد شد.

از ماموریتهای اصلی آتلانتیس بازگرداندن سیستم آسیب دیده تصفیه آب ایستگاه به زمین است، این دستگاه در ایستگاه فضایی از پسماندهای آب آشامیدنی به وجود می آورد اما اکنون به دلیل نقص فنی از کار افتاده است.

بر اساس گزارش ام اس ان بی سی، چارلی هابو فرمانده فضانوردان در این ماموریت فرماندهی 6 فضانورد را طی ماموریتی 11 روزه که سه راهپیمایی فضایی در آن انجام خواهد گرفت، به عهده خواهد داشت.