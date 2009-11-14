ارتقا کیفی تولیدات مراکز استانی صدا و سیما ضروری است/سالانه 700 فیلم باید ساخته شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی دارابی بعداز ظهر شنبه در بازدید از پشت صحنه سریال لحظه دیدار در مشهد افزود: این سریال دارای مضمون خوبی است که در برگیرنده مجموعه ای از مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و دفاع مقدس است.

وی با بیان اینکه در تولیدات سیمای مراکز باید به جلوه های بصری و به تصویر کشیدن طبیعت بکر استانها و آثار تاریخی توجه ویژه ای شود، گفت: امیدواریم سریال لحظه دیدار پس از پایان کار تصویربرداری با مونتاژ دقیق، برای سال 89 از شبکه استانی خراسان رضوی آماده پخش شود.

قائم مقام سازمان صدا و سیما با اشاره به سابقه طولانی مرکز خراسان رضوی در تولید آثار ارزشمند رادیویی و تلویزیونی، گفت: همه همکاران باید در تولیدات مرکز دقت کنند و باید در خصوص تولید آثار فاخر در این مرکز سختگیری های لازم صورت گیرد تا کارها از لحاظ کیفی ارتقا یابند.

وی با بیان اینکه امروز شبکه های سراسری و استانی در همه نقاط دنیا از طریق ماهواره قابل دریافت است، تأکید کرد: به همین علت تولید کنندگان آثار تلویزیونی باید همه استانداردهای کاری را رعایت کنند و آثار با دقت کافی پخش شود.

قائم مقام صدا و سیما در ادامه افزایش کمی و کیفی تولیدات رادیویی و تلویزیونی و توجه به تولیدات مراکز را از اولویتهای دوره اخیر صدا و سیما دانست و گفت: با دارا بودن 110 شبکه رادیویی و تلویزیونی سالانه به حدود 700 سریال و فیلم نیاز داریم که تولید این مقدار کار، همت بالای مدیران و عوامل تولیدی و همکاران رسانه ملی را می طلبد.

دارابی با بیان اینکه در سال 84 تنها چهار اثر از تولیدات مراکز از شبکه های سراسری پخش شد و این تعداد در سال 86 به 26 مورد افزایش یافته است، گفت: این افزایش نشان از کار جدی همکاران مراکز و توجه آنها به نیازهای ملی و بین المللی بوده است.

قائم مقام سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران توجه به نگاه ملی و بین المللی، تقویت باورهای دینی و فرهنگی، آیین های محلی و سنتهای قومی را از ضرورتهای تولید آثار رادیویی و تلویزیونی در مراکز عنوان کرد و گفت: اینها مواردی است که در دوره مسئولیت جدید ضرغامی مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت و امیدواریم صدا و سیمای خراسان رضوی نقش جدی در این بخش داشته باشد.

وی همچنین در بازدید از پشت صحنه برنامه مثل عقیق گفت: پردازش رسانه به موضوع دفاع مقدس و درخشش و فروغ شهدا، همراه با سجایای اخلاقی آنان باید به خوبی صورت گیرد.

وی گفت: در تولیدات رسانه باید هشت سال دفاع مقدس به خوبی به تصویر کشیده شود تا ارزشهای واقعی آن نمایان شود.

پیشنمازی مدیر کل صدا و سیمای خراسان رضوی نیز در این بازدید گفت: این مجموعه به بررسی سجایای اخلاقی در سیره شهدا و رزمندگان اسلام می پردازد وهر قسمت به موضوعی اجتماعی، مذهبی، اقتصادی و ... اختصاص دارد.