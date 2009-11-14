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۲۳ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۵۳

دارابی:

ارتقا کیفی تولیدات مراکز استانی صدا و سیما ضروری است/سالانه 700 فیلم باید ساخته شود

ارتقا کیفی تولیدات مراکز استانی صدا و سیما ضروری است/سالانه 700 فیلم باید ساخته شود

مشهد - خبرگزاری مهر: قائم مقام سازمان صدا و سیما گفت: ارتقا کیفی و کمی تولیدات صدا و سیمای مراکز استانی برای حضور بیشتر در شبکه های سراسری ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی دارابی بعداز ظهر شنبه در بازدید از پشت صحنه سریال لحظه دیدار در مشهد افزود: این سریال دارای مضمون خوبی است که در برگیرنده مجموعه ای از مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و دفاع مقدس است.

وی با بیان اینکه در تولیدات سیمای مراکز باید به جلوه های بصری و به تصویر کشیدن طبیعت بکر استانها و آثار تاریخی توجه ویژه ای شود، گفت: امیدواریم سریال لحظه دیدار پس از پایان کار تصویربرداری با مونتاژ دقیق، برای سال 89 از شبکه استانی خراسان رضوی آماده پخش شود.

قائم مقام سازمان صدا و سیما با اشاره به سابقه طولانی مرکز خراسان رضوی در تولید آثار ارزشمند رادیویی و تلویزیونی، گفت: همه همکاران باید در تولیدات مرکز دقت کنند و باید در خصوص تولید آثار فاخر در این مرکز سختگیری های لازم صورت گیرد تا کارها از لحاظ کیفی ارتقا یابند.

وی با بیان اینکه امروز شبکه های سراسری و استانی در همه نقاط دنیا از طریق ماهواره قابل دریافت است، تأکید کرد: به همین علت تولید کنندگان آثار تلویزیونی باید همه استانداردهای کاری را رعایت کنند و آثار با دقت کافی پخش شود.

قائم مقام صدا و سیما در ادامه افزایش کمی و کیفی تولیدات رادیویی و تلویزیونی و توجه به تولیدات مراکز را از اولویتهای دوره اخیر صدا و سیما دانست و گفت: با دارا بودن 110 شبکه رادیویی و تلویزیونی سالانه به حدود 700 سریال و فیلم نیاز داریم که تولید این مقدار کار، همت بالای مدیران و عوامل تولیدی و همکاران رسانه ملی را می طلبد.

دارابی با بیان اینکه در سال 84 تنها چهار اثر از تولیدات مراکز از شبکه های سراسری پخش شد و این تعداد در سال 86 به 26 مورد افزایش یافته است، گفت: این افزایش نشان از کار جدی همکاران مراکز و توجه آنها به نیازهای ملی و بین المللی بوده است.

قائم مقام سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران توجه به نگاه ملی و بین المللی، تقویت باورهای دینی و فرهنگی، آیین های محلی و سنتهای قومی را از ضرورتهای تولید آثار رادیویی و تلویزیونی در مراکز عنوان کرد و گفت: اینها مواردی است که در دوره مسئولیت جدید ضرغامی مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت و امیدواریم صدا و سیمای خراسان رضوی نقش جدی در این بخش داشته باشد.

وی همچنین در بازدید از پشت صحنه برنامه مثل عقیق گفت: پردازش رسانه به موضوع دفاع مقدس و درخشش و فروغ شهدا، همراه با سجایای اخلاقی آنان باید به خوبی صورت گیرد.

وی گفت: در تولیدات رسانه باید هشت سال دفاع مقدس به خوبی به تصویر کشیده شود تا ارزشهای واقعی آن نمایان شود.

پیشنمازی مدیر کل صدا و سیمای خراسان رضوی نیز در این بازدید گفت: این مجموعه به بررسی سجایای اخلاقی در سیره شهدا و رزمندگان اسلام می پردازد وهر قسمت به موضوعی اجتماعی، مذهبی، اقتصادی و ... اختصاص دارد.

کد مطلب 983038

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