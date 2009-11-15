فیلمبرداری "عروسک" به نیمه رسید

وحید زاده در این باره به مهر گفت: فیلمبردار فیلم عروسک در لوکیشنهای خیابان میرداماد در دفتر خسرو به نیمه رسیده و هم اکنون لیلا اوتادی مقابل دوربین داریوش عیاری در حال نقش آفرینی است. فیلمبرداری فیلم "عروسک" آذرماه به پایان میرسد.
علیرضا خمسه، بهنوش بختیاری، حسام نوابصفوی، سیروس ابراهیمزاده، ثریا قاسمی، جمشید شاهمحمدی، اسماعیل خلج، آتش تقیپور، پریسا رضایی بازیگران این فیلم هستند. داستان این فیلم درباره زنی به نام فرشته است که برای یافتن کار به دفتری میرود که بیشباهت به سرزمین عجایب نیست، او در این دفتر سرنوشتی را تجربه میکند که برایش غریب است...
عوامل این فیلم عبارتند از تهیهکننده: ا. وحیدزاده، نویسینده : سیروس تسلیمی، برنامهریز و دستیار اول کارگردان: افشین رضایی، مدیر تولید: مجتبی متولی، مدیر فیلمبرداری: داریوش عیاری، صدابردار: محمود سماکباشی، طراح صحنه و لباس: آیدین ظریف، طراح گریم: مهری شیرازی، عکس: علی نیکرفتار.
این کارگردان سینما فیلم "تاکسی نارنجی" با بازی آزیتا حاجیان، حسن پورشیرازی، ماهایا پطروسیان، علی دهکردی، سیروس ابراهیمزاده، محمدرضا هدایتی در برنامه دوم عید فطر در گروه سینمایی آزادی روی پرده میرود.
ابراهیم وحیدزاده فیلمهای سینمایی "شام عروسی"، "معادله"، "عشق فیلم"، "مجسمه"، "تحفهها" و... را در کارنامه دارد.
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