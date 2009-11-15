اشرفی‌زاده در این باره به خبر نگار مهر گفت: در حال نگارش سه فیلمنامه به نام‌های "بیست سالکی"، "آهسته در سکوت " و" حراج فوری " هستم که هر کدام بخشی از موضوع‌های متفاوت اجتماعی را به تصویر می‌کشند. این سه فیلم به سفارش سیمافیلم و به تهیه‌کنندگی کیانوش عیاری به زودی کلید می‌خورند و قرار است در ابتدا "حراج فوری" ساخته شود.

کارگردان فیلم داستانی" قنداق سفید، نظرقربانی آبی" با اشاره به مضمون سه فیلم گفت: فیلم "بیست سالگی" داستان تقابل نسل‌ها میان خانواده‌ها است. "آهسته در سکوت" داستان زن میانسالی است که در خارج از کشور زندگی می‌کند و در آستانه جدایی از همسرش به اجبار به ایران می‌آید و در این سفر دچار تحولات چشمگیر می‌شود.

وی ادامه داد: فیلم "حراج فوری" داستان زن میانسالی است که فرزندانش در خارج از کشور زندگی می‌کنند و او به دلیل تنهایی تصمیم می‌گیرد نزد فرزندانش به خارج سفر کند ولی به دلیل برخی از خاطرات و وابستگی‌هایش از تصممیمی که گرفته منصرف می‌شود.

مرجان اشرفی‌زاده تاکنون فیلم کوتاه داستانی "گذر از پنجره‌های مه آلود" ، "قنداق سفید، نظرقربانی آبی"، "بالا کنار جاده"، " کسی پشت پنجره خونی" را کارگردانی کرده است.