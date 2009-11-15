تخفیف 20درصدی سوره مهر به مشترکان

به گزارش خبرگزاری مهر، این انتشارات حدود 10 هزار مشترک فعال از سراسر کشور برای کتاب های خود دارد و تسهیلات مذکور را با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی برای مشترکان خود در نظر گرفته است.

کتابهای دا، آنها، بابانظر، فرمانده من، من و کتاب، من او، عزت شاهی، سفر به گرای 270 درجه و داستانهای شهرجنگی از جمله پرمخاطب ترین کتابهای سوره مهر هستند.

مشترکان سوره مهر تنها با یک تلفن و یا ایمیل می توانند درخواست خود برای دریافت کتاب را به سوره مهر ارائه کرده و بعد از 12 ساعت در تهران و 24 ساعت در شهرستان ها کتاب مورد نظر خود را بدون پرداخت هزینه ارسال دریافت کنند.

سوره مهر کتابهای خود را تنها در هفته کتاب و کتابخوانی (23 تا 30 آبان) با تخفیف ارائه می کند.