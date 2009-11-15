  1. هنر
  2. سایر
۲۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۱:۰۸

تخفیف 20درصدی سوره مهر به مشترکان

تخفیف 20درصدی سوره مهر به مشترکان

انتشارات سوره مهر در هفته کتاب و کتابخوانی کتابهای خود را با 20 در صد تخفیف به مشترکانش ارائه می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این انتشارات حدود 10 هزار مشترک فعال از سراسر کشور برای کتاب های خود دارد و تسهیلات مذکور را با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی برای مشترکان خود در نظر گرفته است.

کتابهای دا، آنها، بابانظر، فرمانده من، من و کتاب، من او، عزت شاهی، سفر به گرای 270 درجه و داستانهای شهرجنگی از جمله پرمخاطب ترین کتابهای سوره مهر هستند.

مشترکان سوره مهر تنها با یک تلفن و یا ایمیل می توانند درخواست خود برای دریافت کتاب را به سوره مهر ارائه کرده و بعد از 12 ساعت در تهران و 24 ساعت در شهرستان ها کتاب مورد نظر خود را بدون پرداخت هزینه ارسال دریافت کنند.

سوره مهر کتابهای خود را تنها در هفته کتاب و کتابخوانی (23 تا 30 آبان) با تخفیف ارائه می کند.

 

کد مطلب 983053

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها