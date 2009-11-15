به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد این فیلم داستان بازماندگان توفانی که دنیا را به پایان راه می‌رساند بازگو می‌کند و به گفته سونی، عناصری آشنا از سینمای همیشگی امریخ را در خود دارد.

فیلم "2012" همزمان با آمریکای شمالی در سایر کشورهای جهان به نمایش عمومی درمی‌آید و پیش‌بینی می‌شود در نخستین آخر هفته اکران جایگاه نخست جدول فروش در آمریکای شمالی و جهان را از آن خود کند. جان کیوزاک و اماندا پیت در این فیلم حادثه‌ای آخرالزمانی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

صدر جدول فروش جهانی هم اکنون در اختیار مستند "همین است که هست" درباره تور ناتمام مایکل جکسن است. این فیلم تاکنون 142 میلیون دلار در سراسر جهان و 61 میلیون دلار در سینماهای آمریکا فروش داشته و "2012" جایگزین این فیلم می‌شود.

