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۲۳ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۲۴

در کرمان؛

هشت شهرستان پزشکی قانونی ندارد/ کمبود نیرو مهمترین مشکل پزشکی قانونی استان

هشت شهرستان پزشکی قانونی ندارد/ کمبود نیرو مهمترین مشکل پزشکی قانونی استان

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل پزشک قانونی کرمان با اشاره به نبود این ارگان در هشت شهرستان استان گفت: پزشک قانونی کرمان با کمبود فضا و نیروی انسانی مواجه است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، فریبرز آیتی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در کرمان اظهار داشت: یکی از مهمترین کمبودهای پزشکی قانونی در کرمان کمبود نیروی انسانی مورد نیاز و فضای لازم برای راه اندازی آزمایشگاه های تخصصی است به گونه ای که به دلیل کمبود مکان نتوانستیم آزمایشگاه سرولوژی را راه اندازی کنیم.

وی افزود: هر چند آزمایشگاه سم شناسی و آسیب شناسی در کرمان درحال فعالیت است اما آزمایشگاه سرولوژی مرکز کرمان به دلیل مشکلات کمبود فضا ایجاد نشده است، با این وجود پزشکی قانونی کرمان به عنوان مرجع آزمایشگاهی برای استانهای مجاور عمل می کند.

وی افزود: به دلیل نبود امکانات آزمایشگاهی در سیستان و بلوچستان و هرمزگان موارد آزمایشگاهی به کرمان ارسال می شود.

وی عنوان کرد: در کنار کمبود فضا در مرکز استان در هشت شهرستان ریگان، رابر، فهرج، قلعه گنج، عنبرآباد، راور، رودبار و انار اداره پزشک قانونی وجود ندارد.

وی گفت: جیرفت، کهنوج، سیرجان و رفسنجان بیشترین آمار مراجعه به پزشکی قانونی را در استان دارند.

آیتی افزود: تعداد نیروی انسانی موجود در پزشک قانونی استان 115 نفر است اما طبق استاندارد و نیاز استان این میزان باید حداقل 10 برابر میزان فعلی باشد.

کد مطلب 983059

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