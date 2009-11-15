تلاش می کنیم با تیمی آماده وارد لیگ برتر کشتی فرنگی شویم

علی محمدی کشتی گیر فرنگی کار وزن 66 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: حمید سوریان به عنوان یک شخصیت برجسته ورزشی شرایطی را فراهم کرد تا تیم سونی در رقابتهای لیگ برتر کشتی فرنگی جام خلیج فارس شرکت کند.

وی ادامه داد: سوریان با اینکار بدنبال کمک به کشتی گیران و کشتی فرنگی است تا بتواند در حد توان دین خود را به کشتی فرنگی ادا کند.

محمدی تصریح کرد: بودجه لازم برای حضور در رقابتهای لیگ کشتی فرنگی توسط مسئولان تیم سونی در اختیار ما قرار گرفته است و ما درحال مذاکره برای جذب کشتی گیران مورد نظر خود هستیم.

وی اظهار داشت: تیم گاز کرمانشاه با هدایت حسن یوسفی افشار مهمترین رقیب ما در راه قهرمانی لیگ است وامیدوارم در کنار هدف اصلی مان از حضور در لیگ که کمک به کشتی فرنگی و کشتی گیران است بتوانیم با شکست تمامی مدعیان به مقام قهرمانی دست یابیم.

محمدی درپایان خاطرنشان کرد: سوریان بعنوان مشاور در کنار تیم قرار دارد و از آنجاکه خودم نیز بدلیل عمل جراحی کمر فعلا قادر به کشتی گرفتن نیستم سرپرست سونی خواهم بود و محسن سوریان نیز سرمربی تیم ماست. احتمال حضور حمید سوریان در لیگ کشتی فرنگی بسیار بعید به نظر می رسد.