امدادگران هلال احمر جان 2500 نفر حادثه دیده را نجات دادند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، احمد حبیبی در جمع امدادگران جمعیت هلال احمر مشهد افزود: این افراد هنگام وقوع حوادث غیر مترقبه، تصادفات جاده ای و واژگونی خودرو گرفتار شدند که با بهره گیری از ابزارهای نوین امدادی نجات یافتند.

سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت: بیشتر این افراد در شهرستانهای درگز، تایباد و خواف توسط امدادگران نجات یافتند.

حبیبی افزود: برای نجات این افراد امدادگران جمعیت هلال احمر استان، 575 عملیات امدادی را در قالب طرح امداد نوروزی، امداد تابستانی و سایر حوادث غیر مترقبه انجام دادند.

وی تصریح کرد: بر اساس بررسی های انجام شده نیمی از این عملیات ها توسط امدادگران جمعیت هلال احمر تربت حیدریه، تربت جم و خواف انجام شده است.

حبیبی گفت: بر این اساس در عملیاتهای امدادی 111 نفر آسیب دیده از کمکهای اولیه بهره مند شده و 39 نفر به مرکز درمانی منتقل شدند.

وی افزود: همچنین 524 خانوار زیر پوشش خدمات هلال احمر قرار گرفته اند که 141 خانوار آن در شهرستان مرزی درگز سکونت دارند.

حبیبی خاطر نشان کرد: برای امداد رسانی به حادثه دیدگان و نجات آنان 728 نفر امدادگر، 222 دستگاه ادوات امدادی و 44 دستگاه آمبولانس به کار گرفته شده است.

وی افزود: در حال حاضر 15 شعبه هلال احمر در شهرهای خراسان رضوی فعال است.