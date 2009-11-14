نهادینه کردن فرهنگ مطالعه در جامعه یک مسئله فرابخشی است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ایرج حسن زاده در مراسم گشایش نمایشگاه و فروشگاه کتاب اظهار داشت: نهادینه کردن فرهنگ مطالعه در کشور یک مسئله فرابخشی است و تمامی دستگاه ها و سازمانهای دولتی باید در راستای این مهم برنامه ریزی و تلاش کنند.

وی ادامه داد: در حالیکه فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری نهاد کتابخانه های عمومی به عنوان متولی اصلی در این حوزه فعالیت می کنند باید زمینه برای مشارکت و فعالیتهای سایر دستگاه ها و سازمانهای دولتی برای پیشبرد اهداف این مهم در کشور فراهم شود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان یادآور شد: برگزاری نمایشگاه های کتاب آن هم در محلهای گوناگون و البته با شرایط ویژه می تواند زمینه را برای افزایش مطالعه فراهم آورد اما باید توجه داشت که این نمایشگاه ها نباید فقط در هفته کتاب برگزار شود و باید به گونه ای برنامه ریزی کرد که نمایشگاه ها و فروشگاه های کتاب در تمامی طول سال و به مرور برگزار شود.

حسن زاده در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در استان در راستای توسعه بخش های سخت افزاری و فضای کتابخانه ها خاطرنشان کرد: یکی از برنامه های استان در طول چند سال اخیر در کنار توجه به برگزاری نمایشگاه های مختلف، بحث سخت افزاری و افزایش فضای کتابخانه های استان کردستان بوده است.

وی بیان داشت: توسعه فضای کتابخانه های کردستان در تمامی نقاط استان به ویژه در روستاها به گونه ای بوده است که در هفته جاری دو باب کتابخانه روستایی به بهره برداری خواهد رسید که این مهم می تواند در ارتقاء سطح دانش مردم ساکن در روستاهای استان مثمرثمر باشد.