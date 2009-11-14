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۲۳ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۳۷

عبدالقدیرخان:

چین اورانیوم لازم برای تولید بمب هسته ای پاکستان را فراهم کرد

چین اورانیوم لازم برای تولید بمب هسته ای پاکستان را فراهم کرد

پدر بمب هسته ای پاکستان اعلام کرد: چین در سال 1982 اورانیوم لازم برای ساخت بمب هسته ای را در اختیار این کشور قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، "عبدالقدیرخان" با اشاره به اینکه این میزان اورانیوم برای ساخت دو بمب هسته ای کافی بوده است، افزود: در سال 1982 یک هواپیمای نظامی سی 130 پاکستان فرودگاه شهر ارومچی در چین را به مقصد این کشور در حالی که حامل 50 کیلوگرم اورانیوم بوده است ترک کرد.

وی افزود: در آن زمان "مائو تسه تونگ" رهبر فقید چین و "ذوالفقار علی بوتو" نخست وزیر وقت پاکستان در قراردادی هسته ای و کاملا سری در این باره به توافق رسیده بودند.

عبدالقدیرخان در ادامه با اشاره به اینکه این محموله در 5 صندوق فولادی ضد ضربه برای پاکستان ارسال شده بود، افزود: چین به همراه این محموله دستورالعمل های فنی ساخت تسلیحات هسته ای را نیز ارسال کرده بود، که به تسریع در ساخت بمب هسته ای توسط اسلام آباد سرعت بخشید.

کد مطلب 983070

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