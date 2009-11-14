شهرداری ها متولی ساماندهی کارگران روزمزد هستند

عبدالرضا شیخ الاسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: وزارت کار مسئول رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در مورد کارگرهاست و اگر رسانه ها در این زمینه از وجود تخلفی مطلع هستند باید این وزارتخانه را در جریان امر قرار دهند.

وی ادامه داد: البته گزارشها در این زمینه باید مستند و مکتوب باشد تا بتوانیم به بهترین نحو به آنها رسیدگی کنیم.

این مسئول بیان کرد: شهرداری ها وظایف مختلفی بر عهده دارند و عملکرد مطلوب آنها می تواند از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری کند.

وزیر کار خاطرنشان کرد: عملکرد وزارت کار در زمینه کنترل تخلفات صورت گرفته در مورد کارگران اهمیت فراوانی دارد و می تواند از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری کند.

شیخ الاسلامی در خصوص اهمیت عملکرد مراکز آموزشی و تاثیر آن در کاهش میزان بیکاری نیز اظهار داشت: این مراکز نقش بسیار مهمی بر عهده دارند و با ایجاد مهارتهای لازم در افراد به موازات ارائه آموزشهای تئوری می توانند افراد جویای کار را برای ورود به بازار کار و داشتن اشتغالی مطلوب آماده کنند و مهارت در افراد شاغل را نیز از نظر کمی ارتقا دهند.

وی یادآور شد: البته صرف ارتقای کمی کافی نیست و آموزشها باید از نظر کیفی نیز در حد مطلوب باشند تا بتوانند مهارتهای مورد نیاز برای کسب شغل را به بهترین نحو ایجاد کنند.