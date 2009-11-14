براون هم به جمع نامزدهای ریاست اتحادیه اروپا پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه اتریشی استاندارد، در حالی که مقامهای اروپایی از تصمیم گیری برای انتخاب رئیس اتحادیه اروپا طی روزهای آتی خبر می دهند، فهرست نامزدهای این پست هر روز طویلت ر می شود.

در همین حال منابع خبری انگلیس از احتمال نامزد شدن "گوردون براون" برای ریاست اتحادیه اروپا خبر می دهند. روزنامه گاردین با اشاره به مخالفت "دیوید میلی باند" وزیر خارجه این کشور با نامزد شدن برای این پست جدید، براون را تنها گزینه باقی مانده از سوی انگلیس دانسته است.

این در حالی است که تلاشهای فراوان دولت براون برای معرفی کردن "تونی بلر" با مخالفتهای سران دیگر کشورهای اروپایی از جمله آلمان و فرانسه بی نتیجه ماند. "آنگلا مرکل" و "نیکلا سارکوزی" روسای دولتهای این دو کشور معتقدند که نخستین رئیس اتحادیه اروپا باید از یک کشور کوچک و با نفوذ کمتر انتخاب شود.

"سیمون جنکینز" ستون نویس گاردین در این باره نوشته است: نامزد شدن براون می تواند وزنه تعادلی در برابر محور فرانسوی-آلمانی برای انتخاب رئیس اتحادیه اروپا باشد.

از سوی دیگر احزاب اروپایی از کسانی مانند "کارل بیلدت" و "سسیلیا مالمشروم" از مقامهای سوئد و یا "ولفگانگ شوسل" و "اورسولا پلاسنیک" از آلمان برای نامزدی این سمت جدید در اتحادیه اروپا نام می برند.

گفته می شود در صورت انتخاب "گوردون براون" به ریاست این اتحادیه، راه برای میلی باند جهت رسیدن به رهبری حزب کارگر انگلیس هموار خواهد شد. گفتنی است نظرسنجیها نشان می دهد حزب محافظه کار به رهبری "دیوید کامرون" از شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات آینده انگلیس برخوردار است.