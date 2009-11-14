کارگروه بررسی تملک اراضی پروژه اتصال بزرگراه همت به کرج تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا بهبهانی ظهر شنبه در حاشیه مراسم کلنگ زنی طرح اتصال بزرگراه شهید همت به کرج در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تاکنون شهروندان تهرانی از طریق سه راه جاده قدیم، جاده مخصوص و بزرگراه تهران کرج در این مسیر رفت و آمد می کردند و هم اکنون راه چهارم بزرگراه همت به کرج نیز احداث می شود.

وی گفت: طول این پروژه 13 و نیم کیلومتر است که امروز 10 و نیم کیلومتر از انتهای بزرگراه همت به کرج کلنگ زده شد و مقرر شد که طی سه سال به اتمام رسد.

وی افزود: روزانه 150 هزار مسافر از بزرگراه تهران کرج عبور می کنند که با اتصال بزرگراه شهید همت به کرج اکثر مشکلات ترافیکی این محور برطرف می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: برای بررسی مشکلات تملک اراضی بین راه این بزرگراه دولت کارگروهی متشکل از وزرای راه، دادگستری، جهاد کشاورزی، دفاع، محیط زیست به ریاست وزیر راه تشکیل داد تا در مورد تملک های اراضی تصمیم های لازم را بگیرند.

همچنین مدیر کل راه و ترابری استان تهران نیز به خبرنگاران گفت: اتوبان تهران کرج بیشترین بار ترافیکی را در کشور داراست و در روزهای عادی طی 24 ساعت 100 هزار خودرو در این بزرگراه جابجا می شود.

احمد صدیقی ادامه داد: تراکم خودروها در مسیر تردد آنها بین دو کلانشهر تهران و کرج علاوه بر اتلاف زمان افزایش هزینه سوخت، مصرف لاستیک و مواد سوختی را در پی دارد.

این مسئول افزود: در این راستا مقرر شد جاده ای در ادامه بزرگراه همت احداث شود که در سال 87 مطالعه این طرح آغاز و به اداره کل راه و ترابری استان تهران ابلاغ شد.

صدیقی اذعان داشت: به طور قطع با اجرای این پروژه در آینده ترافیک بزرگراه تهران - کرج به خارج از شهر تهران منتقل می شود که در این راستا دو کمربندی نیز از بزرگراه همت به جنوب کرج و اتصال به عوارضی مهرشهر با 320 میلیارد تومان اعتبار و کمربندی از شمال کرج و کلاک پیش بینی شده است.