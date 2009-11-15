به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد استودیوهای ماراویلا پیکچرز انگلستان و بلو انجین انترتیمنت آمریکا در تولید این فیلم مشارکت دارند.

تیم پارفیت فیلمنامه این فیلم را نوشته که حکایت یک کارشناس هنری ورشکسته آمریکایی است که به اسپانیا می‌رود تا نقاشی‌های تازه کشف شده‌ای از دالی را قیمت‌گذاری کند. اما دل به زنی اسپانیایی می‌بازد و بعد آدم ربایان او را می‌دزدند. در همین زمان رئیس جمهوری آمریکا به اسپانیا می‌رود تا در یک کنفرانس جهانی صلح شرکت کند.

خواکین پدرو تهیه‌کننده فیلم در این باره گفت: ما به دنبال کارگردانی مناسب و همچنین مسائل واگذاری حق پخش فیلم هستیم. تمام قصه فیلم در شهر بارسلون می گذرد و به گفته پدرو بسیاری از استودیوهای امریکایی به شراکت در این پروژه علاقمند بودند.

پس از "خداحافظ گویا"، "پیکاسوی فقیر" و "ویکی کریستینا بارسلونا"، "ارتباط بارسلونی" چهارمین فیلمی است که در سال‌های اخیر در شهر بارسلون و با موضوع هنر تجسمی ساخته می‌شود.