شیشه های هوشمند با استفاده از فناوری نانو تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهمترین ویژگی این نوع شیشه ها امکان تغییر میزان شفافیت و رنگ شیشه است که می تواند در عبور شدت نور و کاهش تلفات انرژی نقش موثری ایفا کند.

شیشه های هوشمند ساخته شده در جهاد دانشگاهی واحد خواجه نصیر علاوه بر خاصیت ذخیره سازی انرژی به میزان 40 درصد، این امکان را می دهند تا بتوان وضعیت شیشه را از حالت کاملا شفاف به حالت کاملا مات با صددرصد اختفا تغییر دهد.

این محققان همچنین موفق به ساخت نوع دیگری از شیشه هوشنمند با قابلیت تغییر رنگ شدند که این نوع شیشه ها برای اجرای بسیاری از طرحهای نو و ایده های جدید معماری می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

از مهمترین کاربردهای این شیشه ها می توان به پنجره ها، دیوارها و سقفهای شیشه ای در ساختمانهای تجاری، اداری، دانشگاهها و اتاقهای نمایش، مغازه ها، بیمارستانها، رستورانها، آزمایشگاهها، اتاقهای انتظار و جراحی و همچنین گلخانه های شیشه ای اشاره کرد.

امروزه شیشه های هوشمند تنها برای کاهش اتلاف انرژی کاربرد ندارد، بلکه استفاده از شیشه های طیف گزین ( بی نیاز از پرده) با خواص ذخیره سازی انرژی، به میزان دلخواه می توان شدت نور، درخشندگی خورشید و گرمای عبوری از آن را کنترل کرد.