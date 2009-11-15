توسعه کشاورزی در اراضی شیبدار گیلان باید با رویکرد جدید اجرا شود

معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح احداث باغات میوه در اراضی شیبدار با هدف کشت درختان باغی شامل فندق، گردو، زیتون و انار در ایجاد کمربندی سبز و پیشگیری از رانش زمین و تولیدات باغی اجرا می شود.

وی ادامه داد: طرح توسعه باغهای دیم در زمینهای شیبدار کشور با استقبال مردم روبرو شده است و این طرح به صورت تلفیقی از آبخیزداری و باغبانی و با احداث چاله در زمینهای شیبدار امکان پذیر است که این امر می تواند باعث سرسبزی درخت و حفظ آب و خاک شود.

جهانسوز با اشاره به حمایت همه جانبه وزارت جهاد کشاورزی از اجرای این طرح، یادآور شد: هرچه میزان مشارکت بیشتر شود، پیشبرد این طرح تسریع خواهد شد از اینرو مدیران عالی استانها و مدیران استانی جهاد کشاورزی به همراه بهره برداران می توانند نقش مهمی در احداث باغات در اراضی شیبدار در استان به عهده گرفته و موجبات رشد و توسعه سطح زیر کشت استان را فراهم کنند.