برگزیدگان جشنواره تئاتر کودک و نوجوان ایثار معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت داوران نخستین جشنواره سراسری تئاتر کودک و نوجوان ایثار متشکل از رحمت امینی، اردشیر صالح‌پور و سیما تیرانداز برگزیدگان بخش‌های نمایش صحنه‌ای و عروسکی این جشنواره را به شرح ذیل معرفی کردند:



بخش نمایشهای غیر عروسکی"

موسیقی:

هیئت داوران با اهداء لوح تقدیر به همراه جایزه نقدی به مبلغ 000/500/2 ریال به خاطر ساخت موسیقی نمایش "بچه‌های باغ مراد" از مهدی باستانی‌پور از استان اصفهان تقدیر به عمل آورد.

رتبه سوم موسیقی

لوح سپاس به همراه 000/000/5 ریال جایزه نقدی به خاطرموسیقی نمایش "تصمیم قشنگ توی کتاب بچه‌ها" به امین پناهی از استان اصفهان رسید.

رتبه دوم موسیقی

لوح سپاس به همراه 000/000/6 ریال جایزه نقدی به خاطرموسیقی نمایش "گلی گربه پرنده" به کیانا سپهری از استان کرمانشاه اهدا شد.

هیئت داوران در این بخش انتخابی در رتبه نخست نداشت

طراحی صحنه:

هیئت داوران با اهداء لوح تقدیر به همراه جایزه نقدی به مبلغ 000/500/2 ریال به خاطر طراحی صحنه نمایش "بال آبی" از امید مردانی بروجنی از استان چهار محال و بختیاری تقدیر به عمل آورد.

هیئت داوران در این بخش انتخاب دیگری نداشت

بازیگران خرد سا ل

هیئت داوران در این بخش ضمن قدردانی از حضور تمامی کودکان و نوجوانان که در آثار به اجرا درآمده نقش داشتند از بازیگران خردسال ذیل بدون اولویت و رتبهبندی و بر اساس حروف الفبا تقدیر به عمل آورد:

لوح تقدیر به همراه 000/000/2 ریال جایزه نقدی به خاطربازی در نمایش "آنسوی جنگ" به رامتین احسانگر از استان گیلان،لوح تقدیر به همراه /000/000/2 ریال جایزه نقدی به خاطربازی در نمایش "بال آبی" به ریحانه غلامی از استان چهارمحال و بختیاری، لوح تقدیر به همراه 000/00/2 ریال جایزه نقدی به خاطربازی در نمایش "عیدی" به کیمیا مکاری از استان تهران و لوح تقدیر به همراه 000/000/2 ریال جایزه نقدی به خاطر بازی در نمایش "عیدی" به سالار نجفیان از استان تهران اهدا شد.

طراحی لباس:

هیئت داوران با اهداء لوح تقدیر به همراه جایزه نقدی به مبلغ 000/500/2 ریال به خاطر طراحی لباس نمایش‌های "بال آبی" و "تصمیم قشنگ توی کتاب بچه‌ها" از مرضیه ثالثی و مجید مردانی بروجنی از استان چهار محال و بختیاری و پویان عطایی از استان اصفهان تقدیر به عمل آورد.

بازیگری زن:

رتبه سوم

لوح سپاس به همراه 000/000/5 ریال جایزه نقدی به خاطربازی در نمایش "قصه خوب خد"ا به ندا صادقیان از استان کرمانشاه اهدا شد.

رتبه دوم

لوح سپاس به همراه 000/000/6 ریال جایزه نقدی به خاطربازی در نمایش "تصمیم قشنگ توی کتاب بچه‌ها" به نعیمه حدادی از استان اصفهان رسید.

رتبه اول

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار به همراه 000/000/7 ریال جایزه نقدی به خاطربازی در نمایش "بچه‌های باغ مراد" به حدیث ناظمی از استان اصفهان اهدا شد.

بازیگری مرد

هیئت داوران با اهداء لوح تقدیر به همراه جایزه نقدی به مبلغ 000/500/2 ریال به خاطر بازی در نمایش "تصمیم قشنگ توی کتاب بچه‌ها" از ارسلان سلطانی از استان اصفهان تقدیر به عمل آورد.

رتبه سوم

لوح سپاس به همراه 000/000/5 ریال جایزه نقدی به خاطربازی در نمایش "گلی گربه پرنده" به حامد شریفی از استان کرمانشاه اهدا شد.

رتبه دوم

لوح سپاس به همراه 000/000/6 ریال جایزه نقدی به خاطربازی در نمایش‌های "قصه خوب خدا" و "بچه‌های باغ مراد" به گودرز رضایی و امیر ارسلان اشرفی از استانهای کرمانشاه و اصفهان رسید.

رتبه اول

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار به همراه 000/000/7 ریال جایزه نقدی به خاطربازی در نمایش "تصمیم قشنگ توی کتاب بچه‌ها" به پویان عطایی از استان اصفهان اهدا شد.

نمایشنامه نویسی:

هیئت داوران با اهداء لوح تقدیر به همراه جایزه نقدی به مبلغ 000/500/2 ریال به خاطر نویسندگی نمایش "بچه‌های باغ مراد" از احسان رحیمی از استان اصفهان تقدیر به عمل آورد.

رتبه سوم

لوح سپاس به همراه 000/000/5 ریال جایزه نقدی به خاطر نویسندگی نمایش "تارهای طلا" به آزاده احمدیان از استان تهران اهدا شد.

رتبه دوم

لوح سپاس به همراه 000/000/6 ریال جایزه نقدی به خاطرنویسندگی نمایش "تصمیم قشنگ توی کتاب بچه‌ها" به کورش نیک‌پیام از استان اصفهان رسید.



هیئت داوران در این بخش انتخابی در رتبه نخست نداشت.

کارگردانی:

رتبه سوم

لوح سپاس به همراه 000/000/5 ریال جایزه نقدی به خاطر کارگردانی نمایش "قصه خوب خدا" به سعید نوروزی از استان کرمانشاه رسید.

رتبه دوم

لوح سپاس به همراه 000/000/6 ریال جایزه نقدی به خاطر کارگردانی نمایش "تصمیم قشنگ توی کتاب بچه‌ها" به پویان عطایی از استان اصفهان اهدا شد.

هیئت داوران در این بخش انتخابی در رتبه نخست نداشت.



نمایش برگزیده:

هیئت داوران نمایش "تصمیم قشنگ توی کتاب بچه‌ها" را به عنوان نمایش برگزیده بخش نمایش‌های صحنه‌ای نخستین جشنواره سراسری تئاتر کودک و نوجوان ایثار معرفی نمود.

بخش نمایش‌های عروسکی

عروسک گردانی

جایزه ویژه هیئت داوران شامل تندیس جشنواره، لوح تقدیر به همراه جایزه نقدی به مبلغ 000/000/7 ریال به خاطر انسجام و هماهنگی گروه عروسک گردان به نمایش "در جستجوی قطعه گم‌شده" از استان زنجان اهدا شد.

رتبه سوم

لوح سپاس به همراه 000/000/5 ریال جایزه نقدی به خاطرعروسک گردانی نمایش "بهترین سفر زندگی" به شقایق قاسمی از استان مرکزی رسید.

رتبه دوم

لوح سپاس به همراه 000/000/6 ریال جایزه نقدی به خاطرعروسک گردانی نمایش "مهمان ناخوانده" به مهرداد باقری از استان تهران اهدا شد.

هیئت داوران دررتبه نخست این بخش انتخابی نداشت.

ساخت عروسک

رتبه سوم

لوح سپاس به همراه جایزه نقدی به مبلغ 000/000/5 ریال به خاطر ساخت عروسک نمایش "مهمان ناخوانده" به مرضیه ایمانخوانی از استان تهران اهدا شد.

رتبه دوم

لوح سپاس به همراه جایزه نقدی به مبلغ 000/000/6 ریال به خاطر ساخت عروسک نمایش "چشمهای بابام" به عباس وفایی از استان گلستان رسید.

هیئت داوران در این بخش انتخابی برای رتبه نخست نداشت.



موسیقی:

رتبه سوم

لوح سپاس به همراه 000/000/5 ریال جایزه نقدی به خاطرموسیقی نمایش "چشم‌های بابام" به علی زمانی از استان گلستان اهدا شد.

رتبه دوم



لوح سپاس به همراه جایزه نقدی به مبلغ 000/000/6 ریال به خاطر ساخت موسیقی نمایش "بهترین سفر زندگی من" به رحمان آجرلو از استان مرکزی رسید.

هیئت داوران در این بخش انتخابی در رتبه نخست نداشت.

طراحی صحنه:

هیئت داوران با اهداء لوح تقدیر به همراه جایزه نقدی به مبلغ 000/500/2 ریال به خاطر طراحی صحنه نمایش "بهترین سفر زندگی من" از اکبر حسنی از استان مرکزی تقدیر به عمل آورد.

هیئت داوران در این بخش انتخاب دیگری نداشت.

نمایشنامه نویسی:

رتبه سوم

لوح سپاس به همراه 000/000/5 ریال جایزه نقدی به خاطر نویسندگی نمایش "جزیره بهشتی" به حامد شفیع خواه از استان تهران رسید.

رتبه دوم

لوح سپاس به همراه 000/000/6 ریال جایزه نقدی به خاطر نویسندگی نمایش "میهمان ناخوانده" به منوچهر اکبرلو و امیرمشهدی عباس از استان تهران اهدا شد.

هیئت داوران در این بخش انتخابی در رتبه نخست نداشت.

کارگردانی:

رتبه سوم



لوح سپاس به همراه 000/00/6 ریال جایزه نقدی به خاطر کارگردانی نمایش‌های "میهمان ناخوانده" و "بهترین سفر زندگی من" به صورت مشترک به امیر مشهدی عباس از استان تهران و الهام جعفری از استان مرکزی رسید.

رتبه دوم



لوح سپاس به همراه جایزه نقدی به مبلغ 000/000/7 ریال به خاطر کارگردانی نمایش "در جستجوی قطعه گم‌شده" به نسرین علیخواه از استان زنجان اهدا شد.

هیئت داوران در این بخش انتخابی در رتبه نخست نداشت.