سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور باید ساخته شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی نیکزاد بعداز ظهر شنبه در جمع کارکنان سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی با اعلام این خبر گفت: این در حالیست که هم اکنون یک و نیم میلیون واحد مسکونی نیاز انباشت شده کشور بوده و این میزان در آذربایجان غربی نیز 56 هزار واحد مسکونی است.

وی با اشاره به اینکه تا سال 1392 با وجود افزایش طولی و عرضی هرم جمعیتی و رو به رشد بودن نیاز به مسکن در کشور، اظهار داشت: اگر این مشکل برطرف نشود شاهد مشکلات اساسی در بخش مسکن خواهیم بود.

وزیر مسکن با بیان اینکه بخش مسکن 17 درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است، افزود: با توجه به تاثیرگذاری و جایگاه اقتصادی بخش مسکن در کشور اگر مشکلات این بخش حل نشود سایر مشکلات کشور نیز برطرف نخواهد شد.

به گفته نیکزاد در بین سالهای 75 تا 85 در بخش احداث مسکن بیش از اهداف پیش بینی شده در قانون برنامه عمل کرده ایم که متاسفانه با وجود این امر همچنان شاهد مشکل اجاره نشینی در کشور هستیم.

وی اشتغال و مسکن را مهمترین مشکل جوانان برشمرد و گفت: اشتغال و مسکن موضوع امنیتی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است که اگر این مشکل جوانان رفع نشود 90 درصد مسائل طرح شده در جلسات شورای تامین استانها حل نخواهد شد.

وزیر مسکن و شهرسازی با بیان اینکه دولت با هدف تحکیم بنیان خانواده، رفع مشکل جوانان را در دستور کار خود قرار داده است، خاطرنشان کرد: بنیان خانواده که مقدس ترین نهاد دینی و اجتماعی است با حل مشکل جوانان تحکیم می یابد.

نیکزاد ادامه داد: برای مقاوم سازی هفت هزار واحد مسکونی روستایی باید تسهیلات بانکی ارائه می شد که به دلیل عدم همکاری بانکها اجرای این طرح با مشکلاتی همراه بود که در سال جاری با اختصاص خط اعتباری جدید 15 هزار میلیارد ریالی علاوه بر هفت هزار واحد بر اساس برنامه های سالهای قبل هفت هزار واحد دیگر نیز با پرداخت 75 میلون ریال به هر خانوار مقاوم سازی خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه از 36 شهر آذربایجان غربی 13 شهر بیش از 25 هزار نفر دارند، افزود: با این وجود به خانوارهای شهرهای زیر 25 هزار نفر در سال جاری 15 میلیارد ریال جهت ارائه تسهیلات برای ساخت مسکن اعتبار اختصاص یافته است که تا کنون تنها 25 درصد از آن جذب شده است.

وی افزایش تراکم تعداد طبقات را بهترین راه حل رفع نیاز مسکن در شهرهایی که با کمبود زمین مواجه هستند، عنوان کرد.

وزیر مسکن و شهرسازی همچنین افزود: پیمانکارانی که در زمینه احداث مسکن به صورت قانونی عملیات احداث واحد های مسکونی را اجرا می کنند بسته حمایتی از سوی دولت دریافت خواهند کرد.

به گفته نیکزاد هدف از احداث واحدهای مسکونی مهر و ارائه خدمات حمایتی دولت از انبوه سازان و پیمانکاران رفع مشکل مسکن در کشور است.