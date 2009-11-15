بهترین کشتی گیران لیگ به تیم ملی دعوت می شوند

محسن حاجی پور کشتی گیر فرنگی کار وزن 55 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: کشتی را از رده های سنی پایه در استان مازندران آغاز کردم و به تناوب در تمامی رده های سنی کشتی گرفته و عضو تیم ملی بوده ام.

وی ادامه داد: از مدتی که محمد بنا وظیفه هدایت تیم ملی را برعهده گرفته است به اردوی بزرگسالان دعوت شدم و همراه با دیگر ملی پوشان در اردو حضور داشته و در اولین تجربه ام در این رده سنی در جام حیدر علی اف آذربایجان صاحب مدال برنز شدم.

حاجی پور تصریح کرد: حضور در اردوی تیم ملی کشتی فرنگی و تمرینات زیر نظر محمد بنا باعث شد تا بسیاری از نقاط ضعفم را برطرف کرده و به خود باوری لازم برسم.

وی تاکید کرد: در این وزن حمیدسوریان نابغه کشتی فرنگی جهان حضور دارد که حضور من در کنار وی باعث شده تا درسهایی زیادی را از وی بگیرم و امیدوارم بتوانم از این تجارب سودمند در آینده استفاده کنم.

حاجی پور اظهار داشت: حضور محمد بنا در کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی باعث می شود همیشه بهترین نفرات به عضویت تیم ملی در بیایند بنابراین هرکس که می خواهد ملی پوش شود می تواند با ارائه بهترین مبارزات ملی پوش شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد:حضور در رقابتهای لیگ برتر کشتی فرنگی اولین برنامه است و در این رقابتها تیم سونی تهران را همراهی می کنم و امیدوارم علاوه براینکه این رقابتها از نظر مالی به من کمک کند از نظر فنی نیز به نفع من شود.