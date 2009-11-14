خانه ووشو کردستان به زودی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمد شفیعی بعد از ظهر شنبه در مجمع انتخاباتی هیئت ووشو استان کردستان اظهار داشت: خانه ووشو استان در راستای حمایت از ورزشکاران این رشته و فراهم کردن زمینه های استعدادیابی هر چه بهتر در سنندج ساخته می شود.

وی ادامه داد: زمین مورد نیاز برای ساخت خانه ووشو در مجموعه ورزشی 22 گولان سنندج مشخص شده است که کار ساخت و ساز آن نیز طی روزهای آینده آغاز می شود و امیدواریم با توجه به حمایت های فدراسیون ووشو و همچنین استفاده از اعتبارات استانی در سریعترین زمان ممکن این پروژه به بهره برداری برسد.

مدیرکل تربیت بدنی استان کردستان خاطرنشان کرد: استان کردستان استعدادهای بسیار خوبی در رشته ورزشی ووشو دارد و امیدواریم با ساخت خانه ووشو و فراهم شدن شرایط مناسب برای فعالیت این ورزشکاران شاهد حضور جوانان استان در تیم های ملی و کسب افتخارات ورزشی برای کردستان باشیم.

شفیعی در ادامه به برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت ووشو استان کردستان اشاره کرد و افزود: فراخوان شرکت در انتخابات هیئت ووشو استان کردستان سال گذشته از طریق رسانه های جمعی منتشر شد و پنج نفر برای کسب کرسی ریاست هیئت ثبت نام کردند که سه نفر از این افراد انصراف داده و انتخابات با حضور دو کاندیدا برگزار خواهد شد.

وی یادآور شد: امیدواریم که رئیس جدید هیئت ووشو استان کردستان بتواند با همفکری و همدلی هر چه بیشتر در میان پیشکسوتان این رشته ورزشی به موفقیتهای چشمگیرتری دست یابد، هر چند که در طول سال جاری عملکرد هیئت ووشو استان در جهت حضور در رقابتهای کشوری بسیار مثبت و راضی کننده بود.

در ادامه این جلسه انتخابات هیئت ووشو استان کردستان با شرکت دو کاندیدا برگزار شد، و با انصراف محمد علی امینی از کاندیداتوری، جلال اصغری توانست با کسب 16 رای از مجموع 16 رای ماخوذه برای مدت چهار سال سکان هدایت هیئت ووشو استان کردستان را به دست آورد.