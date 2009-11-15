تغییر متون دینی مطابق جغرافیای مناطق/ معلمان دینی ضعفهای جدی دارند

حجت الاسلام مهدی رستم نژاد عضو هیئت علمی جامعة المصطفی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با نقش آموزش و پرورش در انتقال مفاهیم و آموزه های دینی به دانش آموزان اظهار داشت: کمبود آموزگارانی که بتوانند در انتقال مفاهیم دینی موفق عمل کنند در نظام آموزش و پرورش مسئله بسیار جدی است.

وی افزود: آموزگارانی که قرار است مفاهیم دینی را به دانش آموزان منتقل کنند علاوه براینکه خود باید درک درستی از این مفاهیم داشته باشند باید بتوانند پاسخگوی نیاز دانش آموزانی که تشنه دانستن این مفاهیم هستند نیز باشند، چون همانطور که در خود قرآن هم اشاره شده همه قرآن را نمی فهمند مگر عالم قرآن.

حجت الاسلام رستم نژاد با اشاره به اینکه جدا از مسئله درک مفاهیم دینی مسئله انتقال آن نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است گفت: تربیت مدرس آموزش و پرورش برای رسیدن به این هدف خاص تعریف نشده است. اخیرا قدمهایی در این رابطه برداشته شده و در برخی مناطق و شهرها اساتیدی تدریس می کنند که نسبت به سایرین موفق تر عمل می کنند.



ضعف در متون آموزشی مباحث دینی مدارس

عضو هیئت علمی جامعة المصطفی تأکید کرد: به طور قطع متن آموزشی هم یکی از ضعفهای انتقال مفاهیم صحیح دینی است، اما به هرحال وجود متن قوی نیز نیازمند مدرس و معلم فهیم آن متن است.

رستم نژاد با اشاره به اینکه در صورت وجود متن آموزشی قوی و معلمی که این متن را درک کرده و از مهارتهای انتقال و تدریس خوبی برخوردار باشد باز هم موانعی در راه خواهد بود گفت: معارف دینی با علم فیزیک و ریاضی متفاوت است و پشتوانه تجربه ندارد، بلکه پشتوانه فطری دارد.



آموزش معارف دینی باید با متفاوت از سایر دروس باشد

این محقق و پژوهشگر قرآنی اظهار داشت: کارهایی که از سوی برخی شرق زده ها و غرب زده ها صورت می گیرد، زهری در راستای این امر محسوب می شود و حتی نوعی دین گریزی را موجب می شود، یکی از موانع فشارهای بیهوده ای است که در آموزش و پرورش بر دانش آموز وارد می شود. بدون اینکه بستری آماده و ابزارهای لازم فراهم شود دانش آموز برای حفظ کردن متن آموزشی به منظور ارتقای رتبه تحت فشار قرار می گیرد.آموزش و پرورش نباید آموزش معارف دینی به دانش آموزان را در مقام مقایسه با سایر موضوعات درسی قرار دهد.



تغییر متون دینی بر حسب مناطق جغرافیایی

وی همچنین در بحث راهکارها برای تعلیم و تربیت صحیح معارف دینی به ضرورت تغییر متون آموزشی برحسب مناطق جغرافیایی و همچنین تغییر متن آموزشی بر اساس سطوح مخاطبین اشاره کرد و گفت: دین را باید شیرین در مذاقها جاری کنیم تا دین گریزی به عنوان یک پدیده معاصر از بین برود.