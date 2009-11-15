یثربی در گفتگو با مهر: تمایل علامه برای فراتر رفتن از فلسفه ملاصدرا آشکار است

دکتر سید یحیی یثربی که در آستانه روز بزرگداشت علامه طباطبایی با خبرنگار مهر گفتگو می‌کرد در پاسخ به این سؤال که اهمیت علامه طباطبایی برای احیای سنت نوصدرایی چیست؟ گفت: اگر عنوان نوصدرایی را مطرح کنیم باید بعد از طباطبایی مطرح کنیم. قبل از طباطبایی چیزی به عنوان نوصدرایی نداریم که مطرح کنیم. اما بعد از طباطبایی هم ما این عنوان را زیاد جدی نمی‌توانیم بگیریم، چون خود طباطبایی کاملاً در چارچوب صدرا بود. البته من معتقدم علامه می‌خواست در این راه قدم بردارد اما اینکه چقدر موفق بوده است این به ارزیابی و فرصت بیشتری نیازمند است

وی افزود: مرحوم طباطبایی به نوآوری معروف است و کارهای زیادی در این باره کرده اما کارش جز در حد حاشیه و اظهار نظرهای حاشیه ای به نظر من قابل ارزیابی نیست.

یثربی در پاسخ به این سؤال که تواضع و آزاداندیشی و گشودگی فکری علامه طباطبایی زبانزد بوده هم‌اکنون ما چقدر به این ویژگیها نیاز داریم؟ گفت: تواضع را نمی‌شود با گشودگی فکری یا آزاداندیشی در یکجا نهاد اما علامه شخصیت بسیاراخلاقی و متواضع بودند و جای تردیدی نیست و از این جهت یک آدم بسیار اثرگذار روی شاگردانشان بودند. اما از نظر آزاداندیشی و باز بودن فکری همین قدر کافی است بگویم که ایشان به مسائل روز و مکتبهای روز می‌پرداختند. این نشانه آن است که ایشان با فکری باز لااقل نسبت به دیگران به سراغ اینها می‌رفتند.

این محقق حوزه فلسفه و عرفان اسلامی در پاسخ به این سؤال که مشی علامه طباطبایی برای ایجاد ابتکاراتی در فلسفه اسلامی تا چه اندازه باید مورد توجه فلسفه‌پژوهان ما قرار بگیرد؟ گفت: دانش مال همه انسانهاست. فیزیک اگر رشد کند مال همه انسانهاست و علم مال همگان است. بنابراین توسعه علم هم وظیفه همگان است. تکرار کنم من معتقدم علامه می‌خواست در این راه قدم بردارد اما اینکه چقدر موفق بوده است این به ارزیابی و فرصت بیشتری نیازمند است و اینجا چیزی نمی‌گویم. اما به هرحال وظیفه ما آن است که مانند علامه این همت را داشته باشیم و برای توسعه دانش بکوشیم. اما خب در اینکه تا کجا برسیم باید دیگران ارزیابی کنند.