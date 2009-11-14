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۲۳ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۴۴

فیلمنامه‌های بخش مسابقه جشنواره رویش مشخص شد

فیلمنامه‌های بخش مسابقه جشنواره رویش مشخص شد

فهرست اسامی آثار راهیافته به بخش مسابقه فیلمنامه پنجمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه دینی رویش اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمنامه‌های داستانی راهیافته به بخش مسابقه عبارتند از "فصل درو" حامد طالبیان از مرکزی، "دوباره از خاک" محمد آریایی از اردبیل، "به کجا چنین شتابان" راحله پاشایی کتابی از مازندران ، "عروسک خواب و بیدار" اصغر دهقان از اصفهان، "جزیره" علیرضا احمدی از هرمزگان، "انعکاس" فاطمه نکویی از چهارمحال و بختیاری، "شب سرباز" اکبر محمودی شریعت از آذربایجان شرقی،‌"هدیه‌ای برای او" مهدی رئیسی از گلستان و "آخرین آینه" جواد عطایی از خراسان رضوی.

آثار راهیافته به بخش فیلمنامه مستند پنجمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش عبارتند از "اعتقادات و کاشی" محمودجواد اعتباری از کرمان، "سبزیکاری" رقیه رفیعی از اصفهان و "گندم مرغوب" مصطفی صمدی از اصفهان.

آثار راهیافته به بخش مسابقه فیلمنامه پویانمایی پنجمین جشنواره رویش هم "زره" نواب محمودی از گیلان، "راز ماهی قرمز" سیدرحیم موسوی از مازندران و "مترسک" علی احمدی از قم هستند.

پنجمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش در رشته‌های تولید فیلم و فیلمنامه در سه بخش داستانی، مستند و پویانمایی از 9 تا 12 آذر در مشهد مقدس برگزار می‌شود.

کد مطلب 983112

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