دراساسنامه محبت تأکید شد: محبت عامل احترام به انسانها و صلح جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، در متن اساسنامه محبت تأکید شده است: اصل محبت در قلب تمام سنتهای دینی، اخلاقی و معنوی قرار دارد و همواره از ما می خواهد با دیگران نیز همانطوری رفتار کنیم که دوست داریم با ما رفتار کنند. محبت ما را وادار می کند به نحوی خستگی ناپذیر برای تخفیف رنج همتایان خود تلاش کنیم، خود را از مرکز دنیایی که برای خود ساخته ایم خلغ کرده و دیگری را در آن قرار دهیم و به مفهوم تقدس در نظر تمام موجودات زنده احترام بگذاریم، با همه بدون استثنا با عدالت، تساوی و احترام رفتار کنیم.

افرادی که این اساسنامه را تصویب کرده اند یادآور شده اند : ضروری است در زندگی عمومی و خصوصی خود همواره از تفکرات آزار دهنده پرهیز کنیم. صحبت کردن خشونت آمیز، از روی کینه و عداوت، میهن پرستی افراطی، منافع شخصی یا بی خاصیت جلوه دادن، استثمار یا انکار حقوق بنیادین هرکسی و تحریک انزجار و نفرت باهدف بدنام کردن دیگران ، حتی دشمنان ما، نفی انسانیت مشترک همه ما است. ما تصدیق می کنیم در پیگیری زندگی با محبت خود ناکام مانده ایم و خصوصیات منفی انسانی را به دین نسبت می دهیم.

اساسنامه محبت که به تصویب شورای وجدان متشکل از نمایندگان ادیان الهی رسیده تأکید کرده است: ما به شدت نیاز داریم تا محبت را به نیرویی واضح، نورانی و پویا در جهان قطبی شده خود تبدیل کنیم. محبت که ریشه در اراده اصولی به منظور برتری بر خودخواهی داشته می تواند موانع سیاسی، عقیدتی ، ایدئولوژی و دینی را از بین ببرد. محبت که در همبستگی عمیق ما ریشه دارد برای روابط انسانها و تحقق کامل انسانیت ضروری است. محبت راهی برای روشنگری و راهکاری ضروری برای ایجاد اقتصادی عادل و جامعه جهانی صلح آمیز است.

11 هزار و 118 نفر این اساسنامه را امضا کرده اند از جمله کارن آرمسترانگ، اسقف اعظم دسموند توتو، شیخ علی جمعه، دالایی لاما، طارق رمضان، شیخ عبدالله بین بیه، دایاناندا ساراسواتی، ابوپاتل، سر کن رابینسون، اسقف جان بریسون چین و حمزه یوسف.