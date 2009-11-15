جفری آندرهیل استاد اقتصاد سیاسی بین الملل و روابط بین الملل در دانشگاه آمستردام است. "اقتصاد سیاسی و نظم متغیر جهانی" و "نظم نوین جهانی و سرمایهگذاری جهانی" از جمله آثار او به شمار میروند.
آندرهیل معتقد است چند مناظره اصلی در روابط بینالملل وجود دارد. اولین موضوع توجه به رابطه میان بازار و حکومت است که این مسئله موضوعی کلاسیک در اقتصاد سیاسی است.
فهم این مسئله مهم است که چگونگی ارتباط میان تغییرات بازار و ترجیحات و امکانات حکومتها را دریافت. فهم تغییرات بازار به معنای تبیین این مساله است که به چه میزان این تغییرات ناشی از فرایندهای جهانی است یا منطقهای و یا ملی.
این روابط آنگونه که باید و شاید و آنگونه که در توان ما بوده، مورد فهم قرار نگرفته است. ما میبینیم وقتی مرزهای بازار(اقتصاد) از بین می رود و بازارها در هم ادغام میشوند، حکومتها به شیوههای مختلف تحت فشار قرار میگیرند.
ولی ما هنوز نمیتوانیم درک کنیم که رابطه میان ادغام مرزهای اقتصادی و افزایش سطوح وابستگی متقابل میان حکومتها و دولتها چیست. این یک موضوع است و موضوع دیگر این است چگونه میتوان ترجیحات دولتها و حکومتهای گوناگون را تبیین کرد و گفت که چه چیزی برای دولت قابل قبول و مشروع است.
باید این مسئله را درک کنیم که حکومت چگونه خود را با بحران اقتصادی و بحران نهادی در اروپا تطبیق میدهد. البته برای این تطبیق باید به انتظارات مردم توجه داشت.
در مورد جهانی شدن باید توجه داشت که مزیتهای جهانی شدن زمانی برای دولتها قابل دسترس است که بتوانند به نحو شایستهای خود را با آن تطبیق دهند.
چالش دیگر رابطه میان شرایط اجتماعی و اقتصادی مثل فقر یا برابری و فقدان فرصت از یک طرف و شرایط ثبات اجتماعی و سیاسی از طرف دیگر است. این سؤال باید مورد توجه قرار گیرد که چه زمانی شرایط اقتصادی و اجتماعی منجر به بی ثباتی و بحران میشود. سؤال دیگر این است که چگونه میتوان نظامهای حکومتی منسجم و با ثبات ایجاد کرد که ضمن اینکه بتواند تنشها را حل و فصل کند بتواند به چالشهای ناشی از فرایندهای خارجی نیز پاسخ گوید.
ما به طور شهودی میدانیم که محرومیتهای زیاد و تغییرات سریع مقطعی احتمال ایجاد بحران را زیاد میکند ولی درک این رابطه هنوز برای ما با محدودیتهایی همراه است.
ما همچنین نمیدانیم که چگونه تنشهای اجتماعی با تغییرات در جوامع سنتی ارتباط مییابد. همچنین ارتباط میان تنشهای اجتماعی با فرهنگ و دین و توسعه بلند مدت اقتصادی برای ما خیلی شناخته شده نیست. فهم و درک این موضوعات و این روابط میتواند به درک ما از بی ثباتی سیاسی و تروریسم کمک کند.
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