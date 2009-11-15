سه میلیارد ریال برای بالگرد اطفای حریق گلستان تخصیص یافت

به گزرش خبرنگار مهر در گرگان، عباس نیاوند شنبه شب در شورای برنامه ریزی این معاونت افزود: کلیه دستگاههای اجرایی برابر دستورالعمل تا پنج درصد از اعتبارات ابلاغی را می توانند به صورت هزینه ای مبادله موافقتنامه نمایند.

معاون برنامه ریزی استانداری گلستان ادامه داد: 65 درصد از اعتبارات مربوط به بخش کشاورزی ( منابع طبیعی، عشایری و آب وخاک ) بوده و سایر اعتبارات به آب شرب روستایی، عشایری، شهری و محیط زیست اختصاص پیدا کرد.

نیاوند اضافه کرد: همچنین مصوب شد از آنجایی که برای نحوه انجام استمهال وام نیاز است دستورالعمل تهیه شود از شورا تفویض اختیار گرفته شود که دستورالعمل توسط دستگاه های ذیربط و دفتر بازسازی تهیه و پس از تصویب در ستاد خشکسالی مورد اجرا قرار گیرد.

معاون برنامه ریزی استانداری گلستان، احیا صنعت گردشگری را گامی موثر در جهت توسعه و پیشرفت استان و شتاب بخشیدن بر فرآیند توسعه استان دانسته و آنرا موجب تحول چشمگیری در رشد و شکوفایی اقتصادی استان عنوان کرد.

نیاوند گفت: اجراى طرحهاى گردشگرى در مناطق مختلف استان، سبب جذب بیشتر گردشگر، افزایش اشتغال و در نهایت تقویت توان اقتصادى استان خواهد شد.

وی تاکید کرد: تقویت زیرساختهای گردشگری، نبض توسعه این استان و از اولویتهای برنامه پنجم گلستان است و افزایش تعداد گردشگران موجب افزایش ارزش افزوده ودرآمد ناخالص و رونق اقتصادی خواهد شد.

معاون برنامه ریزی استانداری گلستان تصریح کرد: در این راستا با اتخاذ راهبردها، سیاستها و برنامه عملیاتی از طریق ایجاد زیرساختهای گردشگری به منظور تشویق و ترغیب سرمایه گذاری بخش خصوصی، جزء اولویتهای توسعه بخش استان است.

نیاوند در خصوص دستور دوم جلسه، برنامه راهبردی ازدواج جوانان در استان، با اشاره به عوامل موثر در امر مقدس ازدواج جوانان افزود: در این راستا اشتغال و تامین معیشت بعنوان مهمترین عامل ازدواج محسوب می شود.

وی با اشاره به افزایش آمار طلاق خاطرنشان کرد: در این خصوص در سند راهبردی ازدواج به ابعاد مختلف ازدواج جوانان نیز پرداخته شده که علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار و تامین معیشت به آموزش های کاربردی قبل از ازدواج نیز اشاره و تاکید شده است.

به گفته وی، دستگاه های متولی آموزش در امر جوانان باید نسبت به افزایش تعداد و مدت و نوع آموزش توجه ویژه ای داشته و بدان اهتمام ورزند.

معاون برنامه ریزی استانداری گلستان ادامه داد: تمامی دستگاهها ی اجرایی، فرمانداریها و شهرداریها موظف شدند در روز اول ذیحجه (سالروز ازدواج حضرت علی (ع) وحضرت فاطمه زهرا (س) که به عنوان روز ازدواج جوانان نامگذاری شده است)، برنامه های نمادین جهت فرهنگ سازی ازدواج آگاهانه، آسان به موقع و پایدار اجرا نمایند.

نیاوند اظهار داشت: همچنین مقرر شد به استناد ماده شش تصویب نامه هیئت وزیران کلیه دستگاه های اجرایی از محل اعتبارات جاری خود نسبت به ارائه هدیه ازدواج و تسهیلات و خدمات ویژه از محل صرفه جویی اعتبارات به زوجهای جوان در آن دستگاه اقدام کنند.

وی اضافه کرد: مصوب شد به استناد بند (1-11) مصوبات بیست ونهمین نشست شورای عالی جوانان کلیه دستگاههای اجرایی نسبت به طراحی وبرگزاری دوره های آموزشی مهارتهای زندگی به صورت ضمن خدمت برای کارکنان و آموزش مهارتهای پیش از ازدواج برای فرزندان آنها به منظور پایداری نهاد خانواده زوج های جوان اقدام کنند.

به گفته وی، سند راهبردی ازدواج جوانان استان که در مدت یکسال با حضور کارشناسان دستگاهها در قالب برنامه استراتژیک و برنامه عملیاتی تدوین شده، تصویب و جهت اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ می شود.

معاون برنامه ریزی استانداری گلستان گفت: مقرر شد کمیته ای متشکل از مدیریت سازمان جوانان، سازمان آموزش و پرورش مرکز بهداشت استان و سازمان بهزیستی طرح ( آموزش مهارتهای زندگی شامل آموزشهای قبل از ازدواج، حین ازدواج و پس از ازدواج ) را تدوین و هزینه اجرای آموزشهای فوق توسط معاونت برنامه ریزی استانداری از محل اعتبارات ملی، دستگاهی و استانی تامین شود.

نیاوند همچنین در خصوص دستور سوم جلسه با اشاره به مصوبات ستاد حوادث اعتبارات خشکسالی افزود: مصوب شد مبلغ 196.5 ریال از محل اعتبارات موضوع 2 در صد بند (59) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 به شرح پروژه های پیوست به منظور مدیریت و کاهش اثرات خشکسالی به دستگاههای اجرایی اختصاص یابد.