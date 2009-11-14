1200 خانوار گلستانی در سرشماری عمومی نفوس و مسکن شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید اسماعیل هاشمی عصر شنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: در اجرای سرشماری آزمایشی سال 1390 که از هفدهم آبان ماه به مدت 10 روز در استان شروع شده تعداد شش نفر مامور آمارگیر، یک نفر کارشناس گروه شهری، یک نفر کارشناس گروه روستایی، یک نفر کارشناس بازبینی، دو نفر داده آمار، چهار نفر راننده فعالیت می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: براساس برنامه مرکز آمار ایران قرار است این سرشماری در حوزه شهری از 800 خانوار در محدوده ایرانمهر بالا کوی محتشم گرگان و در حوزه روستایی از 450 خانوار از روستایی، آمارگیری صورت گیرد.

وی گفت: یک نفر ناظر مرکز آمار ایران، یک نفر کارشناس اجرایی و فنی و همچنین سرپرست دفتر آمار و اطلاعات استانداری گلستان به عنوان مدیر اجرایی در یک حوزه شهری گرگان و یک حوزه روستای متشکل از چهار آبادی اوجابن، فتحه‌باغ، لاملنگ، ابراهیم‌ آباد در این طرح در رده ‌های اجرایی عنوان شده مشغول اجرای طرح هستند.



به گفته هاشمی، آمارگیری از حوزه روستایی به شیوه مراجعه و مصاحبه حضوری و در حوزه شهری به روش تکمیل پرسشنامه توسط خانوار، ارسال و دریافت پرسشنامه از طریق پست، تکمیل پرسشنامه از طریق اینترنت صورت گیرد.

سرپرست دفتر آمار و اطلاعات معاونت برنامه‌ریزی استانداری اظهار داشت: در سرشماری عمومی نفوس، سرشماری همه‌ افراد یک کشور و ثبت برخی از ویژگی‌ های هر یک از افراد به طور جداگانه است.

مدیر اجرایی سرشماری آزمایشی نفوس ومسکن گلستان اضافه کرد: در برخی از سرشماری‌های عمومی نفوس، علاوه بر شمارش افراد و ثبت ویژگی های آنها، اطلاعاتی نیز در خصوص مسکن خانوارها و تسهیلات مربوط گردآوری می ‌شود.

هاشمی تصریح کرد: در آزمایش سرشماری 1389، برخی از خصوصیت‌های افراد، شامل جنس، سن، دین و مذهب و زبان، تابعیت، وضع سواد و وضع مهاجرت، پایه و رشته تحصیلی، عنوان شغل و فعالیت اصلی محل کار و ... گردآوری می‌شود‌.