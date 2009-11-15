جلسه شورای شهر و قصه مکرر ساماندهی مشاغل مزاحم در اراک

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مشاغل مزاحم به مشاغلی چون آهنگری گفته می شود که علاوه بر آلودگی های زیست محیطی، آلودگی صوتی و نازیبایی شهری را سوغات شهروندان می کند.

و اراک نیز به عنوان مرکز استان مرکزی شهری است با آلودگی های چند وجهی، آلودگی هوا، زمین، آب و صوتی و آباد نبودن فضای شهری، گلایه ای که بر سر همه زبانهاست.

نکته قابل اهمیت در جلسه ای که صبح امروز در شورای شهر اراک برای ساماندهی مشاغل مزاحم برگزار شد، دوباره شنیدن گلایه های مردم اراک از عدم عمران و آبادانی اراک از زبان کارشناسان و مسئولان بود.

پیش بینی سه مکان برای چهار هزار و 500 صنف مزاحم در اراک

رئیس مجمع امور صنفی اراک با اشاره به اینکه، سه قطعه زمین در ابعاد، 20، 50 و 90 هکتار در اراک برای این کار پیش بینی شده است، گفت: بهترین مکان قطعه زمین 90 هکتاری است زیرا می تواند علاوه بر پاسخگویی به نیاز امروز نیاز 100 سال آینده اراک را نیز برآورده کند.

علی محصولی با اشاره به اینکه انتقال واحدهای صنفی مردم باید با ایجاد انگیزه برای آنان باشد و در صورتی که این جابجایی هزینه های گزاف به آنان تحمیل کند از رفتن به آن مکان خودداری می کنند، افزود: از دیگر مزایای این مکان دولتی بودن زمین آن است که می توان زمین را با قیمت دولتی به کسبه واگذار کرد.

وی تصریح کرد: باید طوری برنامه ریزی کرد که مردم راضی باشند و معترض نشوند.

وی توضیح داد: اکنون هرکس به دنبال مطالبه ای است مقابل استانداری یا ادارات دیگر تجمع می کند و ضروری است ما با برنامه ریزی درست از این مسائل جلوگیری کنیم.

وی زمین 90 هکتاری را جنب اداره برق باختر استان مرکزی و با فاصله از شهر دانست و گفت: انتقال واحدهای آلاینده از داخل شهر نیازمند عزم استانی است و همکاری همه مسئولان را می طلبد.

محصولی واحدهای صنفی استان را بیش از چهار هزار و 500 واحد اعلام کرد.

انتقال مشاغل مزاحم بحث 20 سال پیش است نه امروز

معاون اداره بازرگانی استان نیز با اشاره به اینکه، طرح سامان دهی مشاغل مزاحم در شهرها متعلق به سال 77 است، گفت: در آن زمان برخی شهرها برنامه ریزی کرده و اقدام به ایجاد شهرک مشاغل کردند و در اراک مسئولان تازه به این فکر افتاده اند.

عزیزالله صدیقی با بیان اینکه طی دوسال گذشته نیز بحث هایی مطرح شد اما به نتیجه نرسید، گفت: در مورد یک قطعه زمین که به این امر اختصاص پیدا کرده بود حدود 30 جلسه در فرمانداری تشکیل شد اما در نهایت مسکن و شهرسازی استان با اعلام معارض داشتن زمین به جلسات خاتمه داد.

وی گفت: بازرگانی آماده است تا هرچه سریعتر به این موضوع ورود کند و گفت: درخواست ما این است که کارشناسی زمین و مسائل در همان ابتدا صورت بگیرد و مثل گذشته پس از برگزاری جلسات متعدد معارض داشتن یا غیرقابل استفاده بودن آن مشخص نشود.

رئیس شورای اسلامی شهر اراک نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه موضوع ساماندهی مشاغل مزاحم در همین جلسات نتیجه خواهد داد، گفت: اراک شهری است که از آلودگی هوا، آب رنج می برد و آلودگی صوتی و مشاغل مزاحم فشار مضاعف بر مردم وارد می کند که باید برطرف شود.

علی یوسفی تبار با بیان اینکه، شورا تا حصول نتیجه قطعی به کار کارشناسی خود ادامه می دهد، گفت: وجود مشاغل مزاحم زیبنده اراک به عنوان مرکز استان مرکزی نیست.

علی قائم مقامی یکی دیگر از اعضای شورای شهر اراک با اشاره به اینکه تجاوز میوه فروشان و کاسبان خیابانهای اصلی اراک نیز مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده است در ادامه گفت: مشاغل مزاحم در خیابانهای حاشیه ای اراک مانند شن کش، مشهد، راهزان، شریعتی، حصار و محسنی باعث مشکل شدن تردد شده اند.

اراک زمین یکپارچه ندارد

بیات کارشناس مسکن و شهرسازی استان مرکزی که مشاور شورای اسلامی اراک نیز هست در این جلسه با بیان اینکه هرکدام از زمینهای در دست بررسی مزایا و معایبی دارد، گفت: یکی از زمینها متعلق به بخش خصوصی است، دیگری دارای معارض است و یکی دیگر نیز ظرفیت توسعه ندارد.

وی یکی از مشکلات جدی را نبود زمین یکپارچه در اراک خواند.

با مشاغل مزاحم در اراک برخورد می شود

معاون خدمات شهری شهرداری اراک نیز با اشاره به بند دو ماده 55 قانون شهرداری ها گفت: طبق این قانون باید با مشاغل مزاحم برخورد شود.

حسن بیاتیان افزود: به زودی با مشاغلی که برای مردم مزاحمت ایجاد می کنند برخورد می کنیم.

مصوبات جلسه

در این جلسه، تشکیل کمیته رفع مشاغل مزاحم به تصویب رسید.

همچنین، بررسی و مطالعه املاک موجود در اراک برای ایجاد شهرک مشاغل مزاحم از سوی مسکن وشهرسازی استان و اعلام نظر قطعی تا یک ماه آینده، تشکیل جلسات کارشناسی از سوی مجمع امور صنفی به عنوان متولی کار و توجیه اصناف، اعلام نظر شورای ترافیک استان در مورد سه مکان پیش بینی شده و صادر نشدن مجوز کسب برای واحدهای جدید که مشاغل مزاحم هستند از دیگر مصوبات این جلسه بود.