9 هزار واحد مسکونی مددجویان بهزیستی در دست احداث است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، مهدی علیپور در مراسم بهره‌ برداری از 44 واحد مسکن مددجویان بهزیستی یزد اظهار داشت: طی چهار سال گذشته نیز 9 هزار و 500 واحد مسکونی به مددجویان سازمان بهزیستی کشور واگذار شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دولت با نگاهی کاملا علمی به حمایت مددجویان بهزیستی پرداخته است،‌ عنوان کرد: دولت هم‌ اکنون بحث توانمند سازی مددجویان را از طریق اشتغال سرلوحه کار خود قرار داده است.

علیپور بیان داشت: معتقد هستیم در جهت توانمندسازی مددجویان بهزیستی در حوزه توانبخشی معلولان، امور اجتماعی، زنان سرپرست خانوار و کودکان بی‌ سرپرست که به مرحله استقلال فردی می ‌رسند، باید زمینه‌های اشتغال فراهم شود همچنین امکانات مسکن و ازدواج نیز برای فرزندان این سازمان فراهم شود.

وی تاکید کرد: اعتباری که طی چند سال گذشته برای این بخش اختصاص داده شده در سازمان بهزیستی بی‌ سابقه است و این میزان اعتبار و احداث واحدهای مسکونی در یزد نیز نسبت به سایر نقاط کشور بی‌ نظیر بوده است.

علیپور با اشاره به پروژه مسکن 44 واحدی مددجویان بهزیستی استان یزد بیان داشت: در این پروژه کمک 50 درصدی دولت، 30 درصدی خیر و 20 درصد مددجو دخیل بوده است.

معاون مشارکت ‌ها و اشتغال و موسسات خیریه سازمان بهزیستی استان یزد نیز در این مراسم اظهار داشت: زیربنای این واحدها سه هزار و 960 مترمربع و زیربنای هریک از واحد نیز 80 مترمربع است.

حسین بمانی خاطرنشان کرد: هزینه ساخت این واحدها هشت میلیارد و 250 میلیون ریال تمام شده که دو میلیارد و 400 میلیون ریال آن از محل اعتبارات دولتی سازمان بهزیستی و بقیه توسط مددجویان و خیران تامین و پرداخت شده است.

وی قیمت تمام شده هر واحد مسکونی را بالغ بر 180 میلیون ریال اعلام کرد و اظهار داشت: با بهر ه‌برداری از این واحدها 220 مددجو و معلول در قالب 44 خانوار، صاحب مسکن شدند.