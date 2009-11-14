پرسپولیس - اوشن مارین؛ یکشنبه در دبی

به گزارش خبرنگار مهر، با در خواست کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس برای انجام یک بازی تدارکاتی سبک برای آماده سازی بازیکنان تیم پرسپولیس، تیم فوتبال اوشن مارین به عنوان حریف تدارکانی سرخپوشان، انتخاب شد.

تیم های فوتبال پرسپولیس و اوشن مارین فردا ساعت 17 روز یکشنبه - 24 آبانماه - در زمین چمن باشگاه ایرانیان دبی با یکدیگر دیدار می کنند. تیم فوتبال اوشن مارین تیم اول لیگ آماتور امارات است. قضاوت این دیدار بر عهده کشاورز است.

تیم فوتبال پرسپولیس از روز جمعه اردوی آماده سازی خود را در شهر دبی امارات برپا کرده است.