دانشگاههایی که بالاترین آمار را در تولید علم کشور دارند

جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دانشگاههای بزرگ کشور سهم عمده ای در افزایش تولید علم دارند گفت: دانشگاه تهران با 1 هزار و 892، مجموع واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی ایران با 1 هزار و 718، دانشگاه صنعتی شریف با 1 هزار و 291، دانشگاه علوم پزشکی تهران با 1 هزار و 281 و دانشگاه صنعتی امیرکبیر با 980 مقاله به ترتیب در جایگاه اول تا پنجم قرار دارند.

بزرگترین اشتباه نویسندگان مقالات

وی اظهار داشت: ثبت مقالات در ISI به علت درج نام های متفاوت توسط دانشمندان ایرانی مشکل بزرگی را برای کشور درست کرده است وجود نامهای مختلف برای یک دانشگاه یا یک مرکز تحقیقاتی موجب شده است که سهم این دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی در تولید علم نادیده گرفته و حقوق معنوی آنان ضایع شود.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری گفت: به عنوان مثال درج IUST برای دانشگاه علم و صنعت ایران و IRAN UNIV SCI &TECHAIOL باعث آن شده است که آمارهای تولید علم این واحد تقسیم شده و به اشتباه در محلهای مختلف قرار گیرد در حالیکه می دانیم این دو، صرفا دلالت بر نام دانشگاه علم و صنعت ایران دارد و لازم است نویسندگان مقالات در درج نام صحیح موسسه دقت لازم را به عمل آورده تا از پراکندگی نام ها و در نتیجه آن از اعلام اشتباه آمیز آمارهای تولید علم خودداری شود.

وی با بیان اینکه از این موارد در ISI به وفور یافت می شود، گفت: این مسئله صرفا متوجه نویسندگان مقالات بوده که در این مورد شاید معاونان پژوهشی دانشگاهها با اعلام صحیح و مستند نام دانشگاه و ابلاغ آن به دانشکده ها و گروههای آموزشی بتوانند از ورود نام های غیر متداول خودداری به عمل آورند.

مهراد با ذکر مثال دیگری از اشتباهات نویسندگان مقالات علمی برای ثبت مستندات علمی در ISI گفت: به عنوان یک مثال دیگر، نام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به صورت های مختلف SHAHEED BEHESHTI UNIV MED SCI و SHAHEED BEHESHTI MED UNIV باعث پراکندگی آمارهای تولید علم این دانشگاه شده است.

رشته هایی که بیشترین آمار تولید علم کشور را به خود اختصاص داده اند

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری افزود: در مجموع رشته مهندسی برق و الکترونیک با تولید 2 هزار و 122 مقاله در جایگاه نخست تولیدات علمی ایران قرار گرفته و سپس شیمی، علم مواد، ارتباطات و مخابرات و مهندسی مکانیک به ترتیب با تولید 882، 880، 712 و 661 مقاله به ترتیب در رتبه های دوم تا پنجم قرار دارند.

میزان تولید علم کشور تاکنون

وی اظهار داشت: با این وجود از کل آمار مربوط به تولید علم ایران در سال 2009 تعداد12 هزار و 346 مورد مربوط به مقالات پژوهشی، 3 هزار و 371 مورد مربوط به مقالات کنفرانس ها، 1 هزار و 440 مورد مربوط به چکیده نشست ها و همایش ها، 239 مورد مربوط به بررسی و نقد و 215 مورد مربوط به نامه هایی است که به سردبیران ارسال شده است.

مهراد با یادآوری میزان تولید علم ایران در سال جاری میلادی گفت: میزان تولیدات علمی ایران به صورت استنادی مقاله های تحقیقاتی در مجله ای معتبر علمی به صورت چشمگیری افزایش یافته به طوریکه تا این زمان تعداد مقالات پژوهشی دانشمندان ایران در ISI به 17هزار و 848 مقاله افزایش یافته است.