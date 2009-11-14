15 میلیارد تومان از اعتبارات خشکسالی در لرستان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مجتبی محمد خانی عصر شنبه در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی در محل استانداری لرستان اظهار داشت: سهم استان لرستان از اعتبارات خشکسالی کشور مبلغی بالغ بر 16 میلیارد و 165میلیون تومان بوده است.

وی با بیان اینکه سهم آب در اعتبارات خشکسالی لرستان از مبلغ یاد شده 35 درصد است، خاطرنشان کرد: همچنین سهم بخش کشاورزی استان از اعتبارات خشکسالی 65 درصد است.

مدیرکل بودجه و اعتبارات استانداری لرستان با اشاره به مبلغ سهم آب و فاضلاب شهری استان از اعتبارات خشکسالی عنوان کرد: برای این دستگاه مبلغی بالغ بر دو میلیارد و 450 میلیون تومان اختصاص داده شده است.

محمدخانی با بیان اینکه همچنین سهم آب و فاضلاب روستایی استان از اعتبارات خشکسالی مبلغی بالغ بر دو میلیارد و 950میلیون تومان است، بیان داشت: مبلغ اعتبار اختصاص داده شده به شرکت آب منطقه ای نیز مبلغی بالغ بر 400 میلیون تومان بوده است.

وی با اشاره به اعتبارات اختصاص یافته خشکسالی به بخش جهاد کشاورزی، یادآور شد: همجنین بیش از هفت میلیارد و 200میلیون تومان به بخش کشاورزی اختصاص یافته است.

مدیرکل بودجه و اعتبارات استانداری لرستان با بیان اینکه از محل اعتبارات خشکسالی مبلغی بالغ بر 500 میلیون تومان به امور عشایری استان اختصاص داده شده است، خاطرنشان کرد: بیش از یک میلیارد و 500 میلیون تومان نیز به منابع طبیعی استان اختصاص یافته است.

محمد خانی یادآور شد: از مجموع اعتبارات بخش خشکسالی استان 70 میلیون تومان نیز برای احداث شبکه آب شرب و چشمه بهداشتی اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه بیش از یک میلیارد و 145 میلیون تومان از اعتبارات خشکسالی باقیمانده است، عنوان کرد: با هماهنگی استاندار 850 میلیون تومان توزیع شده است و همچنین مبلغی بالغ بر 295 میلیون تومان باقی مانده نیز برای آب رسانی سیار به باغات، دامپزشکی، بیمه زنبورداران، خرید دارو، مدیریت بحران شهرک های صنعتی الیگودرز، دورود و بروجرد اختصاص یافته است.