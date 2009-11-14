گرانی و بیکاری در کشور باید کنترل شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله حسین نوری‌همدانی عصر شنبه در دیدار جمعی از مسئولان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به مسائل جاری کشور، گرانی را از مشکلات مهم کشور خواند و خاطرنشان کرد: مردم از گرانی و بیکاری رنج می ‌برند و مسئولان وظیفه دارند رفاه و آسایش مردم را تأمین کنند زیرا همین مردم محروم، انقلاب را به پیروزی رساندند.



این مرجع تقلید تصریح کرد: شناخت آسیبها و مراکز آسیب ‌پذیر و چاره‌ جویی در برابر تهدیدات دشمن نسبت به زیرساختها را یکی از موضوعات بسیار مهم کشور عنوان کرد و تلاش در این عرصه را عبادت دانست.



وی در ادامه گفت: بعد از وقوع انقلاب شکوهمند اسلامی، ضربه‌های زیادی بر پیکر استکبار وارد شد و ناراحتی و تهدید آنها طبیعی است.



آیت الله نوری همدانی افزود: استکبار جهانی از بیداری مستضعفان و مسلمانان جهان که در اثر وقوع انقلاب اسلامی در جهان ایجاد شده و روز به روز بر امواج آن افزوده می ‌شود، رنج می‌ برند.

این مرجع تقلید ادامه داد: زنده شدن فرهنگ جهاد و شهادت‌طلبی که سبب عظمت و سربلندی امت‌های اسلامی است پایه‌های قدرت استکباری را متزلزل کرده است و در برابر ترفند‌های آنها نباید ساکت بنشینیم.



آیت‌الله نوری‌همدانی انقلاب اسلامی را هدیه‌ الهی دانست و بیان داشت: نظام اسلامی امانتی الهی است که پروردگار متعال به ملت مسلمان عنایت کرده است و مردم و مسئولان وظیفه دارند نظام اسلامی را به درستی نگه دارند و سعی کنند موازین و برکات انقلاب و آرمانهای امام خمینی (ره) را حفظ کنند.