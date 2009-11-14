اجرای طرح تغییر ساعت کار به اول تیرماه سال 89 موکول شد

سعید لطفی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر دلیل اصلی این کار را عدم آمادگی وزارت آموزش و پرورش برای اجرای طرح تغییر ساعت کار اعلام کرد.

این مقام مسئول در شورای عالی ترافیک افزود: جز آموزش و پرورش هیچ نهاد دیگری با اجرایی شدن این طرح در سال جاری مخالفتی نداشت اما با توجه به تعداد زیاد افرادی که کارشان به نوعی با این وزارتخانه مرتبط است این طرح به سال آینده موکول شد.

دبیر شورای عالی ترافیک تهران اضافه کرد: این وزارتخانه به ما قول داده است تا زمان اجرای طرح آمادگی خود برای هماهنگی با طرح را به دست بیاورد.

پیش از این قرار بود این طرح از 2 آبان ماه سال جاری اجرایی شود و به دلیل عدم آمادگی وزارت آموزش و پرورش و برخی دستگاهها و نهادها اجرای آن به 2 آذر ماه موکول شد.

موافقان اجرای طرح تغییر ساعت معتقدند که اجرای این طرح موجب کاهش 25 درصدی ترافیک صبحگاهی تهران می شود.