گسترش فرهنگسازی برای مقابله با موج دوم آنفلوانزا ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، دهمرده عصر شنبه در نشست شورای سلامت کرمان با ابراز رضایت از کنترل بیماری آنفلوانزا نوع A در استان کرمان گفت: خوشبختانه موج اول آنفلوانزا در کرمان کمترین تلفات ممکن را در برداشت اما باید برای کنترل موج دوم این بیماری آماده باشیم.

وی افزود: مسلما با ورود حجاج به استان شاهد موج دوباره آنفلوانزا خواهیم بود که باید برای کنترل آن تمهیدات لازم را انجام دهیم.

دهمرده عنوان کرد: فرهنگ سازی و آگاه سازی جامعه در کنترل موج اول آنفلوانزا بسیار تاثیر گذار بود و این مسئله باید در موج دوم آنفلوانزا همزمان با ورود حجاج افزایش یابد.

مدیر گروه مبارزه با بیماری ها دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز در ادامه گفت: تاکنون در استان کرمان 151 نفر دچار آنفلوانزا شده اند که از این تعداد تنها در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان دو نفر فوت کرده اند.

روح الله زحمتکش افزود: به نظر می آید موج اول این بیماری در حال کنترل و کاهش است که این روند در استانهای شمالی آغاز شده و بزودی در استانهای دیگر نیز مشاهده می شود.

وی گفت: پس از گذشته مدت کوتاهی موج دوم این بیماری دوباره مشاهده خواهد شد و از هم اکنون باید در خصوص کنترل این بیماری برنامه ریزی کنیم.