یک تن مواد مخدر در کرمان کشف شد

سرهنگ علیرضا پریور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: طی هفته گذشته و در جریان اجرای عملیات کوثر 3 در کرمان یک تن مواد مخدر از اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر کشف و ضبط شد.

وی افزود: در همین راستا یک شرور هلاک و 28 قاچاقچی نیز دستگیر شده اند که از این افراد شش قبضه سلاح غیر مجاز کشف شده است.

وی عنوان کرد: در راستای برقراری امنیت اجتماعی نیز 22 نفر اراذل و اوباش نیز دستگیر شده اند.

سرهنگ پریور افزود: مواد مخدر کشف شده به وسیله اشرار از طریق مرزهای شرقی موارد کشور شده و از راه های استان کرمان به سمت استانها مرزی منتقل می شود.