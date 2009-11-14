158 نفر در جاده های کرمان کشته و زخمی شدند

سردار محمد رضا اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: طی هفته گذشته 130 مورد تصادف برون شهری و شهری در استان کرمان روی داده است که در این سوانح 158 نفر کشته و زخمی شده اند.

وی گفت: از مجموع این افراد 16 نفر جان خود را از دست داده اند و 142 نفر نیز مجروح شدند.

سردار اسحاقی اضافه کرد: دلیل اکثر این تصادفات عدم توجه راننده به جلو بوده است که خستگی مهمترین عامل این بی توجهی است.

فرمانده نیروی انتظامی کرمان افزود: طولانی بودن راه های استان و کمبود مراکز استراحت بین راهی و عدم توجه رانندگان به استراحت کافی در نهایت سبب بروز این حوادث می شود.

وی گفت: واژگونی خودرو از بیشترین موارد سوانح رانندگی در جاده های کرمان است.

سردار اسحاقی افزود: طی همین مدت 156 دستگاه خودرو و سه هزار و 300 دستگاه موتورسیکلت نیز توقیف شده است.