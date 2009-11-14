540 هزار تن گندم در آذربایجان غربی خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در ماکو، عباسعلی زاده عصر شنبه در جلسه کمیسیون گندم و آرد و نان شهرستان ماکو افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال شش و نیم برابر افزایش دارد.

وی اظهار داشت: برای این میزان گندم خریداری شده یک هزار و 730 میلیارد ریال در همان لحظه خرید به حساب کشاورزان واریز شده است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی آذربایجان غربی در ادامه به حذف یارانه های دولتی از نانوایی های فانتزی پز در استان اشاره کرد و گفت: از اردیبهشت ماه سال جاری با حذف یارانه ها از این واحدها هر ماه چهار میلیارد ریال در استان صرفه جویی می شود.

عباسعلی زاده همچنین از اجرای طرح ناظرگماری از آذر ماه امسال در نانوایی های استان خبر داد و افزود: در این طرح 60 نفر به عنوان ناظر در سطح استان برای ساماندهی نانوایی ها و نظارت بر قیمتها و وضعیت پخت و پز نانوایی ها فعالیت خواهند کرد.

صفر آثری، فرماندار شهرستان ماکو هم در این جلسه از رشد چهار برابری خرید گندم در شهرستان ماکو خبر داد و گفت: امسال در شهرستان ماکو 19 هزار و 602 تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان خریداری شده است.