16 میلیون مرسوله پستی در آذربایجان غربی جابجا شده است

مجید فرخی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با اعلام این خبر گفت: در این راستا سرانه ترافیک مرسوله در حال حاضر 8.2 درصد نسبت به جمعیت است که بیش از 65 درصد مکاتبات و مرسوله ها مابین سازمانها ودستگاههای اجرایی دولتی با سایر نهادهای اجتماعی و مردم بوده است.

وی با اشاره به اینکه به منظور ارائه خدمات پستی در سراسر استان در حال حاضر 226 دفتر ICT شهری، 31 اداره و دفتر پست دولتی و 411 دفتر ICT روستایی فعال هستند، افزود: تا پایان سال جاری تعداد دفاتر روستایی به 531 واحد افزایش خواهد یافت.

مدیر کل پست آذربایجان غربی از ثبت اینترنتی 10 هزار و 90 فقره خرید و سفارش پستی در سطح استان طی این مدت خبر داد و اظهار داشت: به منظور ارائه خدمات الکترونیکی و اینترنتی و ارائه خدمات پستی در کلیه واحدهای پستی سراسر استان سرویس خرید اینترنتی راه اندازی شده است.

فرخی مقدم همچنین بیان داشت: در راستای توسعه خدمات نوین پستی صنادیق شخصی هوشمند شده و به محض دریافت مرسوله به صندوق مراتب از طریق پیام کوتاه به مشترک اطلاع رسانی می شود.