هفته کتاب فرصتی برای توسعه فرهنگ ایرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه هفدهمین دوره هفته کتاب که قرار بود دو روز پیش (21 آبان) در تالار شهر جزیره ساحلی کیش - و در واقع برای نخستین بار در مکانی خارج از پایتخت- افتتاح شود با عدم حصول توافق میان مسئولان معاونت فرهنگی ارشاد با مسئولان منطقه آزاد کیش روبرو شد و سرانجام این مراسم به مانند 16 دوره قبلی عصر امروز شنبه در تهران افتتاح شد.

این بار میزبان مراسم افتتاحیه دوره هفته کتاب علی اکبر اشعری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی بود که در سخنانش حضور سیدمحمد حسینی وزیر ارشاد را برای نخستین بار بعد از تصدی این سمت در کتابخانه ملی مغتنم شمرد وابراز امیدواری کرد وی به همراه سایر اعضاء تیم فرهنگی دولت دهم در اعتلاء فرهنگ و هنر کشور موفق باشد.

اشعری که به تازگی از سفر یک هفته‌ای به چند کشور آفریقایی بازگشته بود با اشاره به وضعیت نشر کشور از وجود یک جامعه مخاطب گسترده در بسیاری از کشورهای جهان برای محصولات این نشر خبر داد و گفت: در بسیاری از سفرهایم نیاز خارجیها را به فرهنگ ایرانی احساس می‌کنم و به عقیده من ناشران ما باید به دلایل مختلف مخاطبانشان را جهانی فرض کنند.

وی تاکید کرد: هنوز چهره ناب ایران و انقلاب اسلامی در جهان شناخته نشده است و اگر چه چهره ایران به دلیل جسارت جمهوری اسلامی در مبارزه با ظلم و بیدادگری محبوب است اما معرفی فرهنگ ما نیاز به یک حمایت خردمندانه دارد.

پس از اشعری، سیدمحمد حسینی وزیر ارشاد به پای تریبون رفت تا از سیاستهای خود برای معرفی فرهنگ ایران به جهان سخن بگوید.

حسینی نیز جهان را "مشتاق حضور فعال ایرانیها" توصیف کرد و گفت: در همین مدت کوتاهی که سر کار آمده‌ام، سفرای ما با ما تماس می‌گیرند و خواهان حضور پررنگ فرهنگی ما در نمایشگاههای کتاب هستند.

وی همچنین وضعیت فعلی حضور ایران را در مجامع جهانی "در خور شان و زیبنده نظام" ندانست و یادآور شد: ما که دارای سابقه درخشانی هستیم اگر برای امروز و فردای خود طرحی نداشته باشیم عقب می‌افتیم. این در حالی است که خود غربیها معترفند که یک زمانی در اروپا پرتیراژترین کتاب بعد از کتاب مقدس، کتاب ابن سینا بوده و ویل دورانت هم در تاریخ تمدن خود بارها بر ین نکات تاکید کرده است.

وزیر ارشاد که در مراسم افتتاحیه هفدهمین دوره هفته کتاب سخن می‌گفت این مناسبت را "فرصتی برای توسعه فرهنگ ایرانی" توصیف کرد و از اهتمام ویژه برای توسعه امور فرهنگی توسط دولت دهم و حضور فعال در نمایشگاه آتی اکسپوی چین خبر داد.

پیش از سخنان اشعری و حسینی، محسن پرویز معاون فرهنگی وزیر ارشاد هم "افتخارات هفته کتاب امسال" را "مدیون زحمات اهل فرهنگ" دانست و از حضور فعال 44 نهاد دست‌اندرکار برگزاری برنامه‌های این هفته تقدیر کرد.

در خلال سخنرانی این افراد چند تن از شایستگان تقدیر کتاب سال گذشته و خادمان برگزیده حوزه نشر از جمله رضا مختاری، جواد صفی‌نژاد، سجاد آیدنلوو خلیل مستوفی‌فرد به ایراد سخن پرداختند.

این مراسم با اهداء جوایز شایستگان تقدیر کتاب سال 87 و خادمان برگزیده خوزه نشر به کار خود خاتمه داد.