آرامش به اردوی به مس کرمان بازگشته است/ مس در کیش اردو می زند

ایرج کهندل در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: هم اکنون آرامش به تیم مس کرمان بازگشته است و اعضای تیم تمام توان خود را برای ارتقا جایگاه مس کرمان در نیم فصل دوم بکار گرفته اند.

وی افزود: برای رفع نقاط ضعف مس کرمان چند بازیکن با نظر کادر فنی تیم جذب خواهد شد و تمرینات تیم نیز از نیمه هفته جاری در جزیره کیش آغاز می شود.

سرپرست مس کرمان با تاکید بر دوری از هر گونه حاشیه سازی در مس کرمان افزود: مس یکی از تیمهای قدرتمند کشور محسوب می شود و بسادگی نخواهیم گذاشت حاشیه سازانی که در درون زمین نمی توانند مقابل مس ایستادگی کنند در خارج از زمین مجموعه مس را تحت تاثیر خود قرار دهند.

وی گفت: نتیجه بازی با استیل آذین خارج از توان حقیقی بازیکنان بود و این مسئله فراموش شده است ضمن اینکه با بازیکنان کم کار نیز به شدت برخورد خواهیم کرد.

کهندل افزود: اردوی مس در کیش پنج روز طول خواهد کشید و بازیکنان به دور از هر گونه حاشیه تمرینات کادر فنی را اجرا می کنند.

وی گفت: روزانه دو نوبت تمرین برای بازیکنان در نظر گرفته شده است، برنامه فشرده بدنسازی، تمرینات هوازی و تمرینات تاکتیکی تخصصی برای خطوط مختلف دفاعی، هافبکها و مهاجمین از جمله موارد، مورد توجه مربیان در اردوی کیش است.