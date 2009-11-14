مشوق نشستهایی مانند اوآنا هستیم

سیدمحمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اهمیت اجلاس اوآنا که صبح فردا یکشنبه با سخنرانی وی در هتل انقلاب تهران افتتاح میشود، گفت: هر چه فعالیتهای بینالمللی بیشتری در زمینه رسانهها صورت بگیرد، بهتر است و سیاست وزارت ارشاد هم در همین راستاست.
وی افزود: مسلماً هر چه ارتباطات خبرگزاریها و مطبوعات ما با خارجیها بیشتر شود بهتر است و ما از این روند خوشحال میشویم و مشوق چنین نشستهایی هستیم.
وزیر ارشاد اضافه کرد: فردا یکشنبه در مراسم افتتاحیه به خدمت دوستان رسانهای خواهیم رسید و از نظرات آنها در زمینههای مختلف بهرهمند خواهیم شد.
سی و یکمین نشست کمیته اجرایی و بیست و پنجمین نشست گروه فنی و خبری OANA ساعت 9 صبح فرا یکشنبه 24 آبان ماه با شعار "جستجوی تعامل در جهان رسانه" و با سخنرانی دکتر سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز به کار میکند.
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