مشوق نشستهایی مانند اوآنا هستیم

سیدمحمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اهمیت اجلاس اوآنا که صبح فردا یکشنبه با سخنرانی وی در هتل انقلاب تهران افتتاح می‌شود، گفت: هر چه فعالیت‌‌های بین‌المللی بیشتری در زمینه رسانه‌ها صورت بگیرد، بهتر است و سیاست وزارت ارشاد هم در همین راستاست.

وی افزود: مسلماً هر چه ارتباطات خبرگزاری‌ها و مطبوعات ما با خارجی‌ها بیشتر شود بهتر است و ما از این روند خوشحال می‌شویم و مشوق چنین نشست‌هایی هستیم.

وزیر ارشاد اضافه کرد: فردا یکشنبه در مراسم افتتاحیه به خدمت دوستان رسانه‌ای خواهیم رسید و از نظرات آنها در زمینه‌های مختلف بهره‌مند خواهیم شد.

سی و یکمین نشست کمیته اجرایی و بیست و پنجمین نشست گروه فنی و خبری OANA ساعت 9 صبح فرا یکشنبه 24 آبان ماه با شعار "جستجوی تعامل در جهان رسانه" و با سخنرانی دکتر سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز به کار می‌کند.