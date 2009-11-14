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۲۳ آبان ۱۳۸۸، ۲۳:۱۳

حسینی در گفتگو با مهر:

مشوق نشستهایی مانند اوآنا هستیم

مشوق نشستهایی مانند اوآنا هستیم

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره اجلاس خبرگزاریهای آسیا و اقیانوسیه (OANA)گفت: هر چه فعالیتهای رسانه‌ای بیشتری در حوزه بین‌الملل صورت گیرد برای رسانه‌های ما بهتر است و سیاست وزارت ارشاد هم در همین راستا است.

سیدمحمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اهمیت اجلاس اوآنا که صبح فردا یکشنبه با سخنرانی وی در هتل انقلاب تهران افتتاح می‌شود، گفت: هر چه فعالیت‌‌های بین‌المللی بیشتری در زمینه رسانه‌ها صورت بگیرد، بهتر است و سیاست وزارت ارشاد هم در همین راستاست.

وی افزود: مسلماً هر چه ارتباطات خبرگزاری‌ها و مطبوعات ما با خارجی‌ها بیشتر شود بهتر است و ما از این روند خوشحال می‌شویم و مشوق چنین نشست‌هایی هستیم.

وزیر ارشاد اضافه کرد: فردا یکشنبه در مراسم افتتاحیه به خدمت دوستان رسانه‌ای خواهیم رسید و از نظرات آنها در زمینه‌های مختلف بهره‌مند خواهیم شد.

سی و یکمین نشست کمیته اجرایی و بیست و پنجمین نشست گروه فنی و خبری OANA ساعت 9 صبح فرا یکشنبه 24 آبان ماه با شعار "جستجوی تعامل در جهان رسانه" و با سخنرانی دکتر سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز به کار می‌کند.

کد مطلب 983176

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