اعتصاب غذای یک مقام سازمان ملل در اعتراض به گسترش گرسنگی در جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "ژاک دیوف" رئیس سازمان خوار و بار و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) به منظور فراخواندن سازمانهای بین المللی برای مبارزه با گسترش گرسنگی در جهان اعتصاب غذا کرد.

وی با ابراز نگرانی از رسیدن شمار گرسنگان جهان طی سالهای اخیر به بیش از یک میلیارد نفر در جهان، از اعتصاب غذای 24 ساعته خود از شب گذشته در مقر این سازمان در پایتخت رم خبر داد.

دیوف پیش از برگزاری اجلاس بین المللی مبارزه با گرسنگی که روز دوشنبه در این شهر برگزار خواهد شد از همه مردم جهان خواست در این اعتصاب غذا شرکت کنند.

دیوف در بخشی از سخنان خود خاطرنشان کرد: ما از تمام منابع طبیعی و تکنیکی برای از بین بردن گرسنگی در جهان برخورداریم و اینکه چنین اقدامی انجام نمی شود، تنها دلایل سیاسی دارد.

به گفته رئیس فائو، معضل گرسنگی مردم جهان تنها در صورت خواست و اراده سیاستگذاران در کشورها دانست. در همین حال "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد از اقدام دیوف حمایت کرد و گفت روز یکشنبه اعتصاب غذا خواهد کرد.

گفتنی است طبق آخرین گزارش ارائه شده از سوی فائو در حال حاضر حدود 1.02 میلیارد انسان در کشورهای جهان سوم از گرسنگی رنج می برند و روزانه دهها نفر از آنان به دلیل سوء تغذیه جان خود را از دست می دهند.

امروزه دو سوم از جمعیتی که دچار سوءتغذیه هستند فقط در هفت کشور دنیا زندگی می کنند و این در حالی است که این هفت کشور تا سال 2050 یک میلیارد و 100 میلیون جمعیت دیگر نیز خواهند داشت.

بر همین اساس 45 درصد از رشد جمعیت جهان در سالهای آینده در کشورهایی خواهد بود که از نظر غذایی دچار مشکل هستند و به گفته کارشناسان تنها راه مقابه با این مشکل توسعه بخش کشاورزی است.