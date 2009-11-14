تلفات انفجار پیشاور به 18 نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در انفجار انتحاری که امروز (شنبه) در مرکز پیشاور رخ داد تا کنون 18 نفر کشته و 25 نفر دیگر زخمی شده اند؛ در بین قربانیان این حادثه چهار کودک نیز دیده می شود.

بنا بر اعلام پلیس پاکستان عامل انتحاری این حمله تروریستی با اتومبیل حاوی مواد منفجره به یک مرکز کنترل پلیس نزدیک شده و اقدام به منفجر کردن این خودرو کرده است.

این در حالی است که شهر پیشاور در نزدیکی مرز افغانستان طی روزهای اخیر صحنه حملات تروریستی متعددی بوده و تدابیر ویژه امنیتی در آن به اجرا در آمده است. با این حال در حملات روزهای اخیر دهها نفر از شهروندان این شهر کشته و زخمی شده اند.

گفته می شود حملات تروریستی اخیر در شهر پیشاور که تنها در هفته گذشته 50 کشته بر جای گذاشته است، توسط گروههای شبه نظامی طالبان و در واکنش به عملیات نظامی گسترده دولت پاکستان در وزیرستان انجام شد .

عملیات نظامی گسترده پاکستان علیه طالبان در ایالت وزیرستان در حالی همچنان ادامه دارد که حدود 30 هزار نظامی دولتی علیه 8 هزار شبه نظامی پراکنده در مناطق مختلف این ایالت به جنگ مشغول هستند و هیچ تضمینی برای ممانعت از قدرت گیری مجدد شبه نظامیان در این مناطق وجود ندارد.