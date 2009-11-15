بازیهای رایانه ای مجوز توزیع دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، عیسی زارع پور در حاشیه مراسم افتتاح نخستین نمایشگاه رسانه های دیجیتال در ساری گفت: از ویژگی های منحصر به فرد رسانه های دیجیتال این است که توانسته ابزاری پرمخاطب و قدرتمند ایجاد کند.

وی با بیان اینکه اکنون روزانه حداقل یک عنوان بازی رایانه ای و نرم افزاری وارد بازارهای کشور می شود، اظهار داشت:‌ بازی هایی وارد کشور می شوند که عمدتا مغایر با موازین فرهنگی کشور هستند.

زارع پور با اشاره به اینکه این بازی ها اکثرا دارای خشونت هستند، بیان کرد:‌ بازی های رایانه ای وارد شده به کشور در فضایی هستند که بیگانگان با سیلی عظیم فرهنگ ما را تهدید می کنند.

وی افزود: برخی از این بازی ها که در آمریکا نیز مخصوص رده سنی خاصی بوده و در مکانهای ویژه به بزرگسالان فروخته می شود، طبق نظرسنجی سال گذشته پر مخاطب ترین بازی رایانه ای مورد استفاده کودکان داخل کشور بوده است.

زارع پور با اشاره به اینکه در گذشته بازی های رایانه ای را رسانه دیجیتال نمی دانستند، بیان کرد: ‌برای نظام مند کردن و توسعه آن باید اعتبار پیش بینی شود.

وی گفت: ‌یکی از بازی های رایانه ای که مشکلات محتوایی نیز دارد از پرمخطب ترین بازی های دختربچه های ایرانی است در حالی که آمار کتابخوانی در کشور 20 دقیقه است.

زارع پور با بیان اینکه باید برای توانمند سازی، زیرساختها ساماندهی شوند، بیان داشت: ‌قدم اول ساماندهی فضایی است که رها بوده و کسی تکلیف خود را نمی دانسته، محصولات و سایتها نیز باید شناسایی و شناسنامه دار شوند.

وی با بیان اینکه مقوله دوم در این زمینه حمایت است، تصریح کرد: ‌این فضا یک فرصت برای جمهوری اسلامی است و اگر با تدبیر به استقبال آن رویم می تواند باعث نشر فرهنگ ایرانی و دینی شود و ما می توانیم بدین وسیله نقش اصلی را در دنیا بازی کنیم.

وی فرهنگ سازی و آشنا ساختن آحاد مردم با چالش ها و مزیت های فضای رسانه دیجیتال را از دیگر مقوله های زیرساخت دانست و اظهار داشت:‌ اقدامات در این زمینه ناکافی است و با توجه به اینکه زیرساخت سازی در زمینه رسانه دیجیتال طی سه سال اخیر صورت گرفته و نمی توان در عرض سه سال عقب ماندگی بیست ساله در این زمینه را جبران کرد.

وی بیان داشت: حدود دو سال است که برای بازی های رایانه ای مجوز صادر می شود و انتشار آن بدون مجوز ممنوع است.

وی برگزاری نمایگاه دیجیتال را پایه گذار فرهنگ سازی در زمینه استفاده از این رسانه دانست و عنوان کرد: ‌فضا گسترده پرمخاطب است و همکاری همگان را می طلبد.