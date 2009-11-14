  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۳ آبان ۱۳۸۸، ۱۹:۲۹

مرادخانی به مهر خبر داد:

بازدید از موزه موسیقی در روز یکشنبه رایگان است

بازدید از موزه موسیقی در روز یکشنبه رایگان است

مدیر موزه موسیقی گفت: بازدید علاقمندان از موزه موسیقی در نخستین روز بازگشایی عمومی موزه که روز یکشنبه 24 آبان ماه برگزار می شود رایگان است.

مدیر موزه موسیقی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : خوشبختانه مراسم بهره برداری از موزه موسیقی با حضور قاطبه هنرمندان برجسته موسیقی و مسئولان همراه در سازمان فرهنگی و هنری شهرداری روز جمعه برگزار شد و جا دارد که من از همه این عزیزان که برای ایجاد این موزه همت گماشتند و با حضور خود ارزش و اعتباری به این مراسم دادند قدردانی بکنم.

علی مرادخانی در ادامه افزود : ما تصمیم گرفتیم که در نخستین روز رسمی بهره برداری موزه موسیقی بلیت فروشی نداشته باسیم تا تمامی علاقمندان در این روز بتوانند به طور رایگان از بخشهای مختلف موزه بازدید کنند.

وی همچنین گفت: در صبح  روز دوشنبه 25 آبان ماه نیز که اولین روز بلیت فروشی موزه موسیقی آغاز می شود دو تن از بزرگان و معمرین حوزه موسیقی به عنوان نخستین افرادی که بلیت خریداری می کنند در محل موزه حضور می یابند که در آینده همین بلیتها نیز در موزه نگهداری خواهد شد.

موزه موسیقی با زیربنایی در حدود سه هزار متر مربع در سه طبقه با تجهیزات و بخش هایی چون استودیو صدابرداری، گنجینه اسناد، آرشیو فرهنگ صوتی با بیست هزار ساعت موسیقی، کتابخانه با بیش از سه هزار جلدکتاب ، کارگاه مرمت ساز،کافی شاپ و گالری های مختلف سازهای بادی، زهی و کوبه ای درخیابان مقصود بیک تجریش واقع است.

ساعت کار موزه موسیقی هر روزهفته بجز روز شنبه ها از ساعت 10 تا 18 خواهد بود.

  

کد مطلب 983197

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها