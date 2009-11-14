بازدید از موزه موسیقی در روز یکشنبه رایگان است

مدیر موزه موسیقی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : خوشبختانه مراسم بهره برداری از موزه موسیقی با حضور قاطبه هنرمندان برجسته موسیقی و مسئولان همراه در سازمان فرهنگی و هنری شهرداری روز جمعه برگزار شد و جا دارد که من از همه این عزیزان که برای ایجاد این موزه همت گماشتند و با حضور خود ارزش و اعتباری به این مراسم دادند قدردانی بکنم.

علی مرادخانی در ادامه افزود : ما تصمیم گرفتیم که در نخستین روز رسمی بهره برداری موزه موسیقی بلیت فروشی نداشته باسیم تا تمامی علاقمندان در این روز بتوانند به طور رایگان از بخشهای مختلف موزه بازدید کنند.

وی همچنین گفت: در صبح روز دوشنبه 25 آبان ماه نیز که اولین روز بلیت فروشی موزه موسیقی آغاز می شود دو تن از بزرگان و معمرین حوزه موسیقی به عنوان نخستین افرادی که بلیت خریداری می کنند در محل موزه حضور می یابند که در آینده همین بلیتها نیز در موزه نگهداری خواهد شد.

موزه موسیقی با زیربنایی در حدود سه هزار متر مربع در سه طبقه با تجهیزات و بخش هایی چون استودیو صدابرداری، گنجینه اسناد، آرشیو فرهنگ صوتی با بیست هزار ساعت موسیقی، کتابخانه با بیش از سه هزار جلدکتاب ، کارگاه مرمت ساز،کافی شاپ و گالری های مختلف سازهای بادی، زهی و کوبه ای درخیابان مقصود بیک تجریش واقع است.

ساعت کار موزه موسیقی هر روزهفته بجز روز شنبه ها از ساعت 10 تا 18 خواهد بود.